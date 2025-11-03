จับตา 7 วันข้างหน้า! "คัลแมกี" จ่อถล่มอีสาน-ภาคกลางตอนล่าง เตือนเตรียมรับมือฝนหนักถึง 9 พ.ย. สภาพอากาศแปรปรวนหนัก

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมี ฝนตกหนักบางแห่ง และมีฝนตกหนัก เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน พร้อมเตือนเตรียมรับมือพายุ “คัลแมกี” 6-9 พ.ย.นี้
วันนี้ (3 พ.ย.) กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมี ฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ ตาก, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, อุทัยธานี, ชัยนาท, กาญจนบุรี, ราชบุรี, สุพรรณบุรี, นครปฐม และเพชรบุรี
ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนยังคงมีอากาศ เย็นในตอนเช้า ขอให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เสี่ยง เตรียมรับมือฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิด น้ำท่วมขังหรือน้ำหลาก ได้ในบางแห่ง เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านพื้นที่ฝนตก
สาเหตุจาก:
• ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกตอนบน และภาคอีสานตอนล่าง
• เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง
• ขณะที่มวลอากาศเย็นกำลังอ่อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน
คลื่นลมทะเล:
• ทะเลอันดามันตอนบน: คลื่นสูง 1–2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า 2 ม.
• อ่าวไทยและอันดามันตอนล่าง: คลื่นสูงราว 1 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า 2 ม.
ขอให้ ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
แนวโน้ม 7 วันข้างหน้า (3–9 พ.ย. 68)
• 3–5 พ.ย. ฝนลดลงทั่วประเทศตอนบน ภาคเหนือและอีสานตอนบนยังมีอากาศเย็นในตอนเช้า ร่องมรสุมยังพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน
• 6–9 พ.ย.
พายุ “คัลแมกี (Kalmaegi)” บริเวณทะเลจีนใต้ เคลื่อนเข้าสู่เวียดนามและลาวช่วง 6–7 พ.ย.
ทำให้ ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคอีสานตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่อง
คลื่นลมช่วงนี้:
• อ่าวไทยตอนบนและอันดามันตอนบน: คลื่นสูง 1–2 ม.
• อ่าวไทยตอนล่างและอันดามันตอนล่าง: คลื่นสูงราว 1 ม.
• บริเวณฝนฟ้าคะนอง: คลื่นสูงมากกว่า 2 ม.
ข้อควรระวัง
• ดูแลสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
• เกษตรกรควรเตรียมป้องกันผลผลิตจากฝนตกหนัก
• ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนอง
สถานการณ์แผ่นดินไหว (2–3 พ.ย. 68)
ตรวจพบแผ่นดินไหวขนาด 3.4 ที่ประเทศเมียนมา ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย