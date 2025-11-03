กต.อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย "วัดแห่งชาติเวียดนาม" สร้างสัมพันธ์พุทธศาสนา 2 แผ่นดิน

ผู้ช่วย รมต.ต่างประเทศ พร้อมเอกอัครราชทูตไทย รอง ปธ.แนวร่วมปิตุภูมิแห่งชาตินครโฮจิมินห์ ร่วมอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดถวาย แด่ "สมเด็จพระสังฆราช ทิ๊ก จี๊ กว๋าง" ณ วัดแห่งชาติเวียดนาม สร้างสัมพันธ์พุทธศาสนา 2 แผ่นดิน
วานนี้ (1 พ.ย.) ที่ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กระทรวงการต่างประเทศได้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทอดถวาย ณ วัดแห่งชาติเวียดนาม โดยมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมภริยา , นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย , นายฝั่ม มินห์ ต๊วน รองประธานแนวร่วมปิตุภูมิแห่งชาตินครโฮจิมินห์ , นายเจิ่น ซวน ถวี รองอธิบดีกรมการต่างประเทศนครโฮจิมินห์ , นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และนายวรพันธุ์ ศรีวรนารถ รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย ผู้แทนกรมวัฒนธรรมและกีฬานครโฮจิมินห์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และระดมมวลชน และ คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำนครโฮจิมินห์ รวมถึงพุทธศาสนิกชนไทยและเวียดนามเข้าร่วม
ขณะที่สมเด็จพระสังฆราช ทิ๊ก จี๊ กว๋าง แห่งคณะสงฆ์เวียดนาม และเจ้าอาวาสวัดแห่งชาติเวียดนาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมภิกษุจากคณะสงฆ์หลายนิกายในประเทศรวม 25 รูปร่วมประกอบพิธี โดยการเชิญผ้ากฐินพระราชทานในครั้งนี้ ทางวัดได้รับเงินบริจาคซึ่งประกอบไปด้วยเงินบำรุงพระอารามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลจากกระทรวงการต่างประเทศ และผู้มีจิตศรัทธาชาวไทยและเวียดนาม รวม 546,510 บาท และ 88,578,000 ด่ง (รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 655,570 บาท)
"ผมก็มีโอกาสได้รับเกียรติให้เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานหลายครั้งแล้ว แต่ละครั้งก็รู้สึกยินดีมาก เพราะได้เห็นความปลาบปลื้ม ความกระตือรือร้นของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ทั้งคนไทย และประเทศที่เราไปร่วมโครงการ รวมทั้งในระดับผู้บริหารของประเทศนั้นก็จะมีการส่งผู้แทนมาร่วมเพื่อเป็นเกียรติกับเรา ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างมากในอีกครั้งหนึ่ง" ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ กล่าว
ทั้งนี้วัดแห่งชาติเวียดนามเป็นสำนักงานใหญ่ของคณะสงฆ์เวียดนาม ประจำนครโฮจิมินห์ รวมทั้งเป็นสำนักงานของสมเด็จพระสังฆราชเวียดนาม สร้างขึ้นหลังก่อตั้งองค์การสหพุทธจักรเวียดนาม เมื่อปี 2507 และหลังจากการประท้วงอย่างสันติของพุทธศาสนิกชนเวียดนามต่อรัฐบาลสาธารณรัฐเวียดนาม (เวียดนามใต้ ในขณะนั้น) เพื่อให้ได้มาซึ่งเสรีภาพในการนับถือศาสนา โดยแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2507
โดยการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 18 ในเวียดนาม และในห้วงปีที่ไทยและเวียดนามได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน ซึ่งเป็นระดับความสัมพันธ์สูงสุด ของไทยและเวียดนาม รวมทั้งเตรียมพร้อมเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง 2 ประเทศในปี 2569 พิธีดังกล่าวจึงมีความหมายอย่างลึกซึ้งยิ่ง เพราะเป็นการบำเพ็ญกุศลตามพระราชประเพณีอันทรงคุณค่า ยังเป็นโอกาสในการเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรไมตรีและวัฒนธรรมที่ยั่งยืนระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
อย่างไรก็ตามในปี 2568 กระทรวงการต่างประเทศได้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย จำนวน 8 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย , พม่า , มาเลเซีย , ภูฏาน , ศรีลังกา , ลาว , เวียดนาม และจีน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประชาชนสู่ประชาชน