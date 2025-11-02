แห่ชื่นชม "นันยาง" ปรับลดราคารองเท้านักเรียนสีดำ ช่วยผู้ร่วมแสดงความอาลัย

"นันยาง" ประกาศลดราคารองเท้าผ้าใบหุ้มส้นผูกเชือกสีดำ (Zafari) เป็นกรณีพิเศษ จนถึง 30 พ.ย. 65 เพื่อสนับสนุนการแต่งกายสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยฯ ชาวเน็ตแห่ชื่นชมในความใส่ใจและแบ่งเบาภาระ
วันนี้ (2 พ.ย.) โซเชียลมีเดียได้มีการแชร์และแสดงความชื่นชมต่อการประกาศของเพจ "นันยาง Nanyang" ที่ได้แจ้งปรับลดราคาสินค้าชั่วคราวสำหรับรองเท้าผ้าใบสีดำรุ่นหนึ่ง เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัย ตามประกาศของบริษัทฯ ได้ระบุว่า "นันยางขอแจ้งปรับลดราคารองเท้าผ้าใบ หุ้มส้น ผูกเชือก สีดำ (Zafari)" จากราคาปกติ 320 บาท เป็นราคาพิเศษ 289 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
การปรับลดราคาในครั้งนี้บริษัทฯ ชี้แจงว่า "เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายสำหรับท่านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมน้อมแสดงความอาลัย" โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ นันยาง Official Store ทางออนไลน์
ทั้งนี้ หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากเข้ามากดถูกใจและแสดงความคิดเห็นชื่นชมการตัดสินใจของแบรนด์นันยางที่มีความเข้าใจและให้การสนับสนุนในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนที่ต้องการรองเท้าสำหรับแต่งกายอย่างสุภาพในการเข้าร่วมพิธีและกิจกรรมสำคัญ