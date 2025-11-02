ผงะ! พยาธิไส้เดือนตัวเป็นๆ ขดเกลียวในหลอดอาหาร หญิงวัย 70 แนะกินผักสดต้องล้างสะอาด

เคสสุดแปลกหญิงวัย 70 กลืนอาหารลำบาก 4 ปี พบสาเหตุช็อก! พยาธิไส้เดือน Ascaris lumbricoides ขดตัวในหลอดอาหาร ระวังผักสดล้างไม่สะอาดอาจนำไข่พยาธิเข้าร่างโดยไม่รู้ตัว
วันนี้ (2 พ.ย.) เพจ “Tensia” แชร์ประสบการณ์เคสผู้ป่วยหญิงวัย 70 ปีที่มีอาการกลืนลำบากสลับดีมาเป็นเวลา 4 ปี โดยครั้งนี้อาการกำเริบหลังกินขนมปังไส้ถั่วแดงกับบ๊วย จนต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาล
แพทย์ตรวจด้วยการกลืนแร่ Barium และ X-ray พบวัตถุปริศนาขดตัวเป็นเกลียวในหลอดอาหาร เบื้องต้นเหมือนขวางทางเดินอาหาร แต่สารทึบแสงยังผ่านลงไปได้ หลังจากส่องกล้อง EGD พบ “ผู้ร้าย” ตัวจริงคือพยาธิไส้เดือน Ascaris lumbricoides ยังกระดุ๊กกระดิ๊กอยู่ในกระเพาะอาหาร นอกจากนี้พบอีก 2 ตัวในลำไส้เล็กส่วนต้น ทำให้ผิวกระเพาะและลำไส้อักเสบ
คนไข้เปิดเผยว่าเคยถ่ายพยาธิออกมาก่อนและมักกินผักดิบซึ่งน่าจะล้างไม่สะอาด ทำให้ไข่พยาธิเข้าสู่ร่างกาย ตัวอ่อนพยาธิจะฟักในลำไส้ กระจายเข้าสู่กระแสเลือด ผ่านตับและปอด ก่อนกลับมาที่ลำไส้จนเจริญเต็มวัย
แพทย์จ่ายยาถ่ายพยาธิ Mebendazole และผู้ป่วยสามารถถ่ายพยาธิทั้งหมด 5‐6 ตัวออกมาทางอุจจาระ เคสนี้ถือว่าน่าตกใจเพราะพบพยาธิขึ้นมาหลอดอาหารโดยตรง ซึ่งเกิดขึ้นได้ยาก
เพจ “Tensia” เตือนประชาชนให้ระวังการรับประทานผักสด ควรล้างให้สะอาดทุกครั้ง เพราะไข่พยาธิอาจแฝงมากับผักและน้ำไม่สะอาด ทำให้เกิดอาการอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารและปอดได้