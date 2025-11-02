ชี้เป้าหมายพรรคส้มซักฟอก "กัน จอมพลัง" แก้รัฐธรรมนูญให้ สส.เป็น “คณะผู้ตรวจการณ์กองทัพ”

"ต.ตุลยากร" ระบุเป้าหมายที่แท้จริงพรรคส้มซักฟอก "กัน จอมพลัง" อยู่ที่การแก้รัฐธรรมนูญฉบับไอติม กำหนดให้มี “คณะผู้ตรวจการณ์กองทัพ” มาจาก ส.ส.รัฐบาลและฝ่ายค้าน ฝั่งละ 5 คน เข้าไปเป็นสมาชิกสภากลาโหมโดยตำแหน่ง มีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายนายพลของกองทัพได้ เจตนารมณ์ต้องการให้การเมืองเข้าไปครอบงำกองทัพ
วันนี้ (2 พ.ย.) บนโซเชียลฯ แชร์ข้อความจากเฟซบุ๊ก "ต.ตุลยากร" โพสต์ข้อความระบุว่า "จากกรณีคุณกัน จอมพลัง คงพอจะเห็นกันแล้วนะครับว่า เป้าหมายหลักอยู่ที่กองทัพ แต่มุมมองผม มองว่าเป้าหมายที่แท้จริงของขบวนการส้มอยู่ที่การแก้รัฐธรรมนูญครับ
สาเหตุที่ผมมองว่าเป้าหมายสุดท้ายของขบวนการส้มนี้อยู่ที่การแก้รัฐธรรมนูญ มาจาก ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ที่ คุณไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 135,247 คน เป็นผู้เสนอ เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2564
ในร่างฉบับนี้ กำหนดให้มี “คณะผู้ตรวจการณ์กองทัพ” ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ รายได้ของกองทัพ โดยคณะผู้ตรวจการณ์ที่ว่านี้มาจาก ส.ส.รัฐบาลและฝ่ายค้าน ฝั่งละ 5 คน และ 2 ใน 10 คนที่ว่านี้ คัดเลือกกันเองเข้าไปเป็นสมาชิกสภากลาโหมโดยตำแหน่ง มีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายนายพลของกองทัพได้
หากพิจารณาจากส่วนนี้ จะเห็นได้ว่าเจตนารมณ์ คือต้องการให้การเมืองเข้าไปครอบงำกองทัพนั่นเองครับ
ซึ่งเมื่อมองที่ห้วงเวลา จะเห็นได้ว่า ช่วงปี 64 กระแสต่อต้านกองทัพที่ถูกปลุกจากกลุ่มขบวนการ เช่นวาทกรรม “ทหารมีไว้ทำไม”, รบกับใครก็ไม่ชนะ ฯลฯ ทำให้สิ่งที่ซ่อนอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีความชอบธรรม ไม่ถูกต่อต้าน
แต่เมื่อมีกรณีพิพาทไทย-กัมพูชา กองทัพไทยไม่ได้อ่อนแออย่างที่กลุ่มขบวนการได้ปรามาสได้ ทำให้ วาทกรรมดังกล่าวย้อนเข้าตัว
และเมื่อการเมืองถึงจุดเปลี่ยน เกิดปรากฎการณ์ “ส้มยกมือให้น้ำเงินเป็นรัฐบาล” สร้างความไม่พอใจให้กับสมาชิก “ด้อม” เป็นจำนวนมาก แต่ส้มก็ต้องยอมเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการแก้รัฐธรรมนูญ
ประเด็นคือ พอได้แก้แล้ว กระแสชาตินิยมรวมถึงความนิยมในกองทัพกลับพุ่งขึ้นสูง ซึ่งถ้ากระแสกองทัพยังดีอยู่อย่างนี้ คงลำบากที่จะกำหนดกลไกควบคุมกองทัพ ดังนั้น ก็เลยจำต้องมี “เรื่องเล่า (Narrative)” เพื่อสร้างภาพที่ไม่ดีให้กับกองทัพ
นั่นแหละครับ ความซวยจึงตกมาอยู่ที่คุณกัน จอมพลัง เริ่มตั้งแต่ มีเบี้ยมาเปิด มีอินฟลูฯในสังกัดมาขยาย สื่อหลักในมือเอามาเล่นต่อ สุดท้ายพอปั้นประเด็นปั้นกระแสได้ ก็ส่งลูกเข้า กมธ.ทหาร
และวันนี้ก็จะเห็น ธีม (theme) หลักที่ออกมาเล่นประเด็นความล้มเหลวของกองทัพ
ดักคอไว้ก่อนเลยว่า วันหน้าก็จะเล่นประเด็นความจำเป็นในการที่ต้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อกำหนดกลไกควบคุมกองทัพ
เรื่องมันก็เป็นเช่นนี้แล.