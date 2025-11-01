เอ็นดูไม่ไหว!! ทหารหนุ่มหน้าซีด "ซื้อตั๋วผิดที่" จากโคราชไปลงนครราชสีมา จนเกือบเข้าเวรไม่ทัน

ไวรัลในโลกออนไลน์ หลังทหารหนุ่มตั้งใจจะเดินทางไป "โคราช" แต่กลายเป็นว่าได้ตั๋วสำหรับไปลง "นครราชสีมา" เจ้าตัวกังวลกลัวจะไปไม่ทันเวลาเข้าเวร
วันนี้ (1 พ.ย.) สมาชิก TikTok ชื่อว่า “@aor_chokdee" ได้โพสต์คลิปสุดฮาของทหารนายหนึ่ง ทหารที่มีสีหน้ากังวลว่า “ตนเองรีบไปเข้าห้องน้ำจนไม่ได้ดูตั๋วให้ดี และตั้งใจจะเดินทางไป "โคราช" แต่เมื่อเห็นตั๋วกลับระบุว่าไป "นครราชสีมา" ทำให้เข้าใจผิดคิดว่าตัวเอง "ซื้อตั๋วผิดที่" เพราะกลัวจะไปไม่ถึงจุดหมายที่ต้องการ และจะเข้าเวรไม่ทันเวลา
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “เอ็นดูพี่ทหาร คนไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้จริง ๆ คงจะตกใจมาก นึกว่าจะไปลงผิดที่ บอกไปตรงๆก็ได้แต่อยากหยอกพี่เขา“
อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวมีชาวเน็ตคอมเมนต์แซวทหารหนุ่มรายนี้เป็นจำนวนมาก เช่น จะขำหรือสงสารน้องดี , เหมือนกันเลย จะมาเเปดริ้ว เเต่เขาขายตั๋วฉะเชิงเทราให้ , เมื่อก่อนผมก็งงแบบพี่เขานี่แหละ นึกว่ามันคนละจังหวัดกัน , สงสารนะเเต่ขอขำก่อน
คลิก>>>ชมคลิปต้นฉบับ