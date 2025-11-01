"มะแอ" นกเงือกแสนรู้! โชว์ลีลา "เดาะตะกร้อ" กับทหารในฐานทัพนราธิวาส

เพจ “มูลนิธิแพทย์ชนบท Rural Doctor Foundation" โพสต์คลิป “เจ้ามะแอ” นกเงือกแสนรู้ ที่โชว์ลีลาเล่นตะกร้อกับทหาร ภายในฐานปฏิบัติการ บูเกะสูดอ จ.นราธิวาส
วันนี้ (1 พ.ย.) เพจ “มูลนิธิแพทย์ชนบท Rural Doctor Foundation" ได้โพสต์คลิปวิดีโอ “เจ้ามะแอ” นกเงือกแสนรู้ ที่โชว์ลีลาเล่นตะกร้อกับทหาร ภายในฐานปฏิบัติการบูเกะสูดอ จ.นราธิวาส โดยทางเพจรายงานว่า “กลายเป็นกระแสไปทั่วโลกสำหรับ เจ้านกเงือก ที่โชว์ลีลาเล่นตะกร้อกับทหาร โดยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ ฐานปฏิบัติการบูเกะสูดอ โดยนักตะกร้อที่เล่นกับนกเงือกจนเกิดความสนิทสนม ได้ตั้งชื่อให้เจ้านกเงือกตัวนี้ว่า ‘มะแอ’
โดย จ.อ.ดำรงค์ พันธ์ธูป เล่าว่า ‘จุดเริ่มต้นมาจากที่ช่วงเย็นที่ค่ายมีการเล่นตะกร้อออกกำลังกาย และเมื่อเตะตะกร้อสูงๆ เจ้ามะแอ จะโฉบบินเพื่อเล่นลูกตะกร้อทุกครั้ง และหลังจากนั้นเลยลองเดาะตะกร้อให้เจ้ามะแอ ปรากฏว่านกตัวนี้ก็พยายามเอาปากชนตะกร้อกลับมา’
‘หลังจากนั้นเจ้ามะแอก็มักจะบินมาเกาะแถวๆสนามตะกร้อทุกวัน เพราะนอกจากจะได้เล่นตะกร้อแล้ว ทหารในค่ายก็คอยป้อนอาหารให้มันเสมอ’
