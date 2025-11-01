อุทาหรณ์! อัยการจังหวัดเชียงใหม่ก้าวพลาดตกบันได "เส้นเลือดในสมองแตก" เข้า ICU

วงจรปิดเผยนาทีชีวิต อัยการจังหวัดเชียงใหม่ พลัดตกบันไดขณะหันหลังมอง จนได้รับบาดเจ็บสาหัส "เส้นเลือดในสมองแตก" ถูกนำตัวส่งเข้าห้อง ICU ทันที ทางมูลนิธิแพทย์ชนบทนำมาเตือนภัยให้จับราวบันไดเพื่อความปลอดภัย ล่าสุดอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อ นายธวัชชัย ว่องพรรณงาม อัยการจังหวัดเชียงใหม่ พลัดตกบันไดจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องเข้ารับการรักษาในห้อง ICU หลังเกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตก โดยเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่เป็นอุทาหรณ์ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก "มูลนิธิแพทย์ชนบท Rural Doctor Foundation"
คลิปวิดีโอวงจรปิดเผยให้เห็นนาทีที่นายธวัชชัยเดินลงบันไดตามคณะ ก่อนจะหยุดและหันกลับไปมองด้านหลัง เมื่อก้าวขาเดินต่อกลับเหยียบพลาด จนพลัดตกลงไปด้านล่างอย่างรวดเร็ว
ทางเพจ "มูลนิธิแพทย์ชนบท" ได้นำคลิปดังกล่าวมาโพสต์พร้อมข้อความเตือนภัยและให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้บันไดว่า
"ขึ้น-ลงบันไดอย่าหันรีหันขวาง อัยการจังหวัดเชียงใหม่ตกบันไดเส้นเลือดแตกในสมอง ต้องเข้าห้อง ICU การลงบันไดให้ถูกต้องตามกฎความปลอดภัย คือ ต้องจับราวบันไดตลอดเวลาที่เดินขึ้น-ลงครับ"
อย่างไรก็ตาม มีรายงานล่าสุดระบุว่า นายธวัชชัย ว่องพรรณงาม พ้นขีดอันตรายแล้ว แต่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU โดยมีทีมแพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
เหตุการณ์นี้จึงเป็นอุทาหรณ์สำคัญในการใช้ความระมัดระวังขณะขึ้น-ลงบันได และควรยึดหลักความปลอดภัยด้วยการจับราวบันไดทุกครั้งเพื่อป้องกันการพลัดตกและอันตรายร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้