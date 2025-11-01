“นารากร” แฉ เอกสาร "ตชด.22 ศรีสะเกษ" โผล่ขอ 'เกราะกันกระสุน Level IV' 22 แผ่น จาก 'กัน จอมพลัง' อ้างเพิ่มขวัญกำลังใจ หลังเหตุปะทะ

เผยเอกสารหลุดสะเทือนขวัญ กองร้อย ตชด.22 อ.กันทรักษ์ จ.ศรีสะเกษ ทำหนังสือลงวันที่ 19 ส.ค. 68 ขอรับการสนับสนุน 'แผ่นเกราะกันกระสุน Level IV' จำนวน 22 แผ่น จาก มูลนิธิ กัน จอมพลังช่วยสู้ โดยอ้างเหตุการณ์ปะทะปลายเดือน ก.ค. เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจและปกป้องอธิปไตยชายแดน
จากกรณี "เพจกันจอมพลัง ช่วยสู้" โพสต์ภาพหนังสือขอรับการสนับสนุนแผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุน ระดับ IV ระบุวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 โดยในแผ่นกระดาษดังกล่าวได้มีการขีดปกปิดข้อความบางส่วนไว้ พร้อมเขียนข้อความระบุว่า.. "ผมพูดกับพี่น้องทหารตำรวจที่รักเสมออะไรที่ทำให้ทหารกับตำรวจหน้าแนวปลอดภัยกับเข้าใกล้ชัยชนะในเวลานั้นผมทำหมด ผมอยากให้ทุกคนได้กลับบ้านไปเจอครอบครัวชุดเกราะเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตพวกเค้าได้จริง"
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 31 ต.ค. "เพจนารากร ติยายน" ได้ออกมาโพสต์ภาพหนังสือขอรับการสนับสนุนแผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุน ระดับ IV พร้อมระบุข้อความว่า
“กระดาษแผ่นนี้หรือไม่? ที่หากันให้ควั่ก ใครอ่านไม่ชัดมาต๊ะจะสรุปให้
1) เป็นเอกสารจากตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อ.กันทรักษ์ จ.ศรีษะเกษ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2568
2) เรื่อง ขอรับการสนับสนุนแผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุน ระดับ lV
เรียน กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ กัน จอมพลังช่วยสู้ ผ่านบริษัท อินโรสตาร์ จำกัด
3) เนื้อหาในจดหมายสามย่อหน้าแรกบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2568 ย่อหน้าที่สามเขียนว่า เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจ รวมถึงความเชื่อมั่นให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตย รักษาผลประโยชน์ของชาติ และความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดน
4) (ย่อหน้าที่สี่) กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่22 จึงใคร่ขอรับการสนับสนุน แผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุน ระดับ lV จำนวน 22 แผ่น จากมูลนิธิ กันจอมพลังช่วยสู้ ผ่านบริษัท อินโรสตาร์ จำกัด
หน่วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเช่นเคย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
5) ลงนามโดย พันตำรวจเอก (อ่านชื่อเอาเองในจดหมาย) ตำแหน่งที่ลงไว้ คือ “ผู้บังคับที่ทำการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22”
6) มีเบอร์ติดต่อ และอีเมลด้วย“
ทั้งนี้ พบว่ามีขาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมาก