อยากโกรธแต่เข้าใจ! นักวิเคราะห์ชี้ กองทัพแถลงปัดขาดแคลน เพื่อรักษา “หน้าตา” แต่ลืมยกย่องน้ำใจประชาชนเหนือยุทธภัณฑ์

ชาวเน็ตแนะ โฆษกกองทัพควรพูดถึง "ความห่วงใยจากคนไทย" มากกว่าปฏิเสธการขาดแคลน ย้ำ กมธ. ทหารฯ อาจกำลัง "สาวไส้ให้กากิน" ในยามหน้าสิ่วหน้าขวาน
จากกรณีที่คณะกรรมาธิการทหารฯ ได้มีการตรวจสอบและตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นการขาดแคลนยุทธภัณฑ์และสวัสดิการของกำลังพลในพื้นที่ชายแดน ทำให้โฆษกกองทัพต้องออกมาแถลงเพื่อรักษา "หน้าตา" และยืนยันความพร้อมของกองทัพนั้น ได้เกิดมุมมองที่หลากหลายจากผู้ที่ติดตามสถานการณ์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ให้ความช่วยเหลือทหารอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด วันนี้ 1 พ.ย. “Napan Sevikul” ได้ออกแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่า "อยากจะโกรธท่านโฆษก แต่ก็เข้าใจ" ในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้ การที่โฆษกออกมาแถลงยืนยันว่ากองทัพมีความพร้อมและไม่ได้ขาดแคลนใด ๆ ถือเป็นการรักษาภาพลักษณ์และขวัญกำลังใจของกำลังพลในยามหน้าสิ่วหน้าขวาน ไม่ให้เกิดการ "สาวไส้ให้กากิน" ในประเด็นความขาดแคลนที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกตว่าโฆษกกองทัพอาจมองข้ามบทบาทสำคัญของ ประชาชนผู้สนับสนุน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินการของกลุ่มช่วยเหลือทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของ "กัน จอมพลัง" และการระดมเงินบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลโดยตรง
ท่านโฆษกควรจะพูดว่า ยุทธภัณฑ์ทั้งหลาย กองทัพไม่ขาดแคลน...แต่น้ำใจถึงทหารจากหัวใจคนไทยที่เป็นห่วงชาติบ้านเมือง เป็นสิ่งที่กำลังพลทุกคนต้องการ ซึ่งก็มาถึงทหารในรูปแบบของความช่วยเหลือเหล่านั้น
มุมมองนี้ชี้ให้เห็นว่า การยอมรับความช่วยเหลือจากประชาชน ไม่ใช่การยอมรับว่ากองทัพขาดแคลน แต่มันคือการ ชื่นชมน้ำใจและความห่วงใย ที่ประชาชนมีต่อทหาร ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจที่มีค่าเหนือกว่ายุทธภัณฑ์ใดๆ
สำหรับบทบาทของคณะกรรมาธิการทหารฯ ที่ดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนั้น มีการวิจารณ์อย่างหนักว่าการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่าย "ไม่รู้สี่รู้แปด" และไม่เข้าใจสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่แท้จริง