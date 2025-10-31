xs
xsm
sm
md
lg

MEA x DDPM รู้ไว้…ปลอดภัยจากฟ้าฝน! เตือนภัยไฟฟ้าช็อต พร้อมวิธีป้องกันง่าย ๆ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ DDPM (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ขอเตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจาก “ไฟฟ้าช็อต” ในช่วงที่มีฝนตกชุก โดย MEA และ DDPM ขอแนะนำวิธีป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้าในช่วงหน้าฝน ดังนี้

-ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยแตกหรือฉนวนชำรุด

-หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในที่เปียกชื้น และถอดปลั๊กทันทีเมื่อไม่ใช้งาน

-ติดตั้งระบบสายดินและอุปกรณ์ตัดกระแสไฟอัตโนมัติ (RCD) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-หากพบสายไฟขาด เสาไฟล้ม ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที และอย่าเข้าใกล้หรือซ่อมแซมด้วยตนเอง

กำลังโหลดความคิดเห็น