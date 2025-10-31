คนไทยใจดี! หนุ่มยื่นกล้วยให้ช้าง 2 เชือกบนรถบรรทุกกลางถนน

ชาวเน็ตใจฟู หลังชมคลิปหนุ่มยื่นกล้วยให้ควาญช้างที่อยู่บนรถบรรทุกช้าง 2 เชือกกลางถนน ก่อนขับรถกลับเข้าเลนอย่างสุภาพ แห่ชื่นชมทั้งใจดีและมีมารยาท
เมื่อวันที่ 29 ต.ค. สมาชิก TikTok ชื่อว่า “@nongfour2000" ได้โพสต์คลิปวิดีโอเรื่องราวสุดใจฟูเมื่อคนขับรถยนต์คันหนึ่ง ได้ยื่นกล้วยให้ควาญช้างที่อยู่บนรถบรรทุกช้าง 2 เชือกกลางถนน โดยผู้โพสต์ระบุข้อความในคลิปว่า “ขับรถแซงไปอย่างไว เราก็นึกว่าพี่รถเก๋งเขารีบไปไหน? อ่อ รีบไปแวะซื้อกล้วยข้างหน้าเอามาให้น้องเอ็นดูอ่ะ“
อย่างไรก็ตาม คลิปวิดีโอดังกล่าวมียอดรับชมกว่า 1.8 ล้านครั้ง มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ชื่นชมเป็นจำนวนมาก เช่น ผมคนในคลิปเองครับ ส่วนตัวผมผมชอบช้างมากๆครับน้องน่ารัก แต่ไม่ได้คิดว่าจะมีคนถ่ายครับ แล้วก็ตอนขับรถถ้าขับไม่ดีต้องขอโทษด้วยนะครับ กลัวเอากล้วยให้น้องไม่ทันครับ , ตัวอย่างของคนที่ถูกเลี้ยงดูมาด้วยความรักความเมตตา คนที่เติบโตมาอย่างดี เห็นแล้วใจฟูเลยครับ , รถเก๋งน่ารักมาก เอากล้วยให้ช้างเสร็จ รีบแซงแล้วเข้าซ้าย ทั้งใจดีและมีมารยาทในการขับรถ
@nongfour2000 เอ็นดูน้อนน#เพชรบุรีหวานมาก ♬ เสียงต้นฉบับ - 夢