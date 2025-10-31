ฮีโร่ตัวจริง! "น้องไกด์" พนักงานเซเว่นฯ เสี่ยงชีวิตวิ่งฝ่าควันไฟช่วยผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้กลางดึก

ชาวเน็ตแห่ชื่นชมน้องไกด์ พนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาปตท.วังสารภี หลังเสี่ยงชีวิตเข้าช่วยเข้าช่วยดับไฟขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านหลังหนึ่ง
เมื่อวันที่ 26 ต.ค. มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “น้องเมย์ สุริษา” โพสต์ชื่นชมน้องไกด์ พนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาปตท.วังสารภี หลังเสี่ยงชีวิตเข้าช่วยชีวิตผู้อื่นในเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่ง
โดยผู้โพสต์เล่าว่า “น้องเมย์ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชื่นชมน้องไกด์ น้องพนักงาน 7-11 ปตท. วังสารภีด้วยหัวใจ น้องกล้าหาญมากจริงๆค่ะ
เมื่อคืนเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ชั้น 2 ของบ้าน ในช่วงกลางดึก น้องไกด์ซึ่งขับรถผ่านมา เเละได้ทราบเรื่องว่ามีไฟไหม้บ้านชั้นสอง น้องไม่รีรอแม้แต่นิดเดียว น้องวิ่งฝ่าควันไฟขึ้นไปยังชั้นสอง เพื่อเข้าช่วยเราดับไฟและระงับเหตุอย่างไม่คิดถึงความปลอดภัยของตัวเองเลย.
น้องไกด์พยายามช่วยดับไฟอย่างเต็มที่ แม้จะสูดควันเข้าไปมาก แต่ก็ยังคงช่วยจนกระทั่งเพลิงสงบลง ตัวน้องไกด์เองก็ยังคงรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและสงบลง น้องก็ยังคงไม่ได้ไปทำงานเพราะว่า ตรงนั้นยังวุ่นวาย ซึ่งเรานับถือหัวใจน้องจริงๆ และที่ทำให้เราซาบซึ้งใจที่สุดคือ ตอนนั้นคุณแม่เราลืมของไว้ เเละ อยู่ในช่วงตกใจ น้องได้ยินเเบบนั้น น้องก็ยังพยายามกลับเข้าไปอีกครั้งเพื่อหาเเละจะนำของออกมาให้ ซึ่งมันอันตรายและควันมันเยอะมาก เราขอบคุณหัวใจน้องมาก เเละ ความมีน้ำใจจริงๆ ถ้าไม่ได้น้องพี่ก็คงจะแย่มากๆจริงๆ เพราะตอนนั้นถึงเราตั้งสติได้แต่มันมืดทเเละควันดำ เขม่าเยอะมาก แล้วก็มีไฟที่กำลังลุกลามอยู่ข้างหน้าเรา มันสู้ไม่ไหวจริงค่ะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะ
น้องเองไม่ใช่แค่การช่วยเหลือเหตุการณ์ไฟไหม้ แต่ใจน้องกล้ามากที่วิ่งขึ้นฝ่าควันไฟขึ้นไปเพื่อดับไฟ ทั้งที่มันร้อนมากเพราะไฟมันกำลังลุก แล้วก็ไม่รู้ว่าจะระงับได้หรือเปล่าแต่น้องก็ช่วยอย่างเต็มที่ จนไฟดับลง พี่ขอบคุณมากๆนะคะ
ขอแสดงความนับถือในความกล้าหาญและน้ำใจของน้องไกด์ด้วยอีกครั้งพี่ดีใจและรู้สึกขอบคุณมากจริงๆค่ะ
น้องไกด์ น้องพนักงาน 7-11 ปตท. วังสารภี กาญจนบุรีค่ะ”
คลิก>>>อ่านโพสต์ต้นฉบับ