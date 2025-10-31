ร้านค้าฉวยโอกาส!! ติดป้ายขึ้นราคา 10 บาท หากใช้สิทธิ "คนละครึ่งพลัส" จี้หน่วยงานตรวจสอบ

เพจ “อนุวัต จัดให้” เผยภาพร้านค้าติดป้ายราคา “เงินสด 159 คนละครึ่ง 169” โซเชียลฯถาม ส่วนต่าง 10 บาทคือค่าอะไร? พร้อมจี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด่วน
หลังจากรัฐบาล เปิดให้ประชาชนกดรับสิทธิเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งพลัส" ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"แล้ว เพื่อหวังลดรายจ่ายให้ประชาชนมีกำลังจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น และสร้างรายได้แก่ร้านค้ารายย่อย นำไปสู่การกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย โดยเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ 29 ต.ค. ที่ผ่านมา
ล่าสุด วันนี้ (31 ต.ค.) เพจ “อนุวัต จัดให้” โพสต์ภาพร้านค้าแห่งหนึ่งติดป้ายราคาชวนฉงนว่า “เงินสด 159 คนละครึ่ง 169” โดยทางเพจโพสต์ตั้งคำถามว่า “ตั้งคำถามว่า “ทำไมราคาไม่เท่ากันล่ะครับ คุณร้านค้าจ๋า ส่วนต่างคนละครึ่งพลัส 10 บาท คือค่าอะไร”
อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวมีชาวเน็ตให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก แห่คอมเมนต์วิพากษ์ร้านค้าแห่งนี้สนั่นโซเชียล เช่น คนละครึ่งก็จริง แต่ ขายแพงขึ้นโคตรเอาเปรียบ , ตรวจสอบด้วยจ้า แถวบ้านมีทุกร้านแบบนี้ , แบบนี้ผิดชัดเจนค่ะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด่วนด้วยค่ะ , จับเข้าคุกให้เข็ดหน้าด้านสันดานเห็นแก่ตัวแบบนี้
สำหรับโครงการ “คนละครึ่งพลัส” เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่ช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งของค่าสินค้าสำหรับประชาชนผู้ใช้สิทธิ โดยร้านค้าจะได้รับเงินอีกครึ่งจากภาครัฐโดยตรง หากร้านค้าตั้งราคาสินค้าสำหรับผู้ใช้สิทธิต่างจากราคาปกติ อาจเข้าข่าย “ผิดเงื่อนไขโครงการ” ซึ่งอาจถูกเพิกถอนสิทธิและตรวจสอบย้อนหลังได้