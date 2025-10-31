“บอสณวัฒน์” โอนคืนแล้ว! เงินบริจาค “กัน จอมพลัง” ลั่นขอ “โอนโดยพลการ”

บอสณวัฒน์ เจ้าพ่อเวทีนางงามชื่อดังโชว์ใบแจ้งชำระเงินโอนเงินกลับไปให้ กัน จอมพลัง พร้อมข้อความจิกเบา ๆ ถึงการ “โอนโดยพลการ”
วันนี้ (31 ต.ค.) ดูเหมือนมหากาพย์ดรามาเงินบริจาคจากมูลนิธิกันจอมพลังจะได้บทสรุปชั่วคราว เมื่อ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” เจ้าพ่อเวทีนางงามชื่อดัง โพสต์ภาพใบแจ้งชำระเงินในโซเชียล ยืนยันว่าได้ “โอนเงินคืนให้คุณกัน” เป็นที่เรียบร้อย หลังถูกโอนเงินส่วนตัวมาให้โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
โดยณวัฒน์เขียนข้อความแนบภาพว่า“โอนกลับไปให้คุณกัน ที่โอนเงินส่วนตัวมาให้โดยพลการเรียบร้อยเมื่อเวลา 19:10 น. เมื่อวานนี้”
งานนี้เรียกได้ว่า “คืนไวกว่าแสง” ตัดปัญหาดราม่าให้จบแบบไม่ต้องตั้งโต๊ะเคลียร์ ส่วนอีกฝั่งจะออกมาเคลื่อนไหวยังไง ต้องรอดู