“กัน จอมพลัง” งัดหลักฐาน โชว์หนังสือราชการขอสนับสนุนแผ่นเกราะกันกระสุน

ประธานมูลนิธิ “กันจอมพลังช่วยสู้” งัดหลักฐานโพสต์ภาพหนังสือราชการขอรับการสนับสนุนแผ่นเกราะกันกระสุน ย้ำภารกิจช่วยเหลือทหาร–ตำรวจแนวหน้า เพื่อให้ทุกคนได้กลับไปพบครอบครัวอย่างปลอดภัย
วันนี้ (31 ต.ค.) เพจ “กันจอมพลัง ช่วยสู้“ หรือ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ ประธาน "มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้" ได้โพสต์ภาพหนังสือราชการหน่วยงานแห่งหนึ่งที่มีการขอสนับสนุนแผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุน จากมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้
โดยระบุข้อความว่า "ผมพูดกับพี่น้องทหารตำรวจที่รักเสมออะไรที่ทำให้ทหารกับตำรวจหน้าแนวปลอดภัยกับเข้าใกล้ชัยชนะในเวลานั้นผมทำหมด ผมอยากให้ทุกคนได้กลับบ้านไปเจอครอบครัวชุดเกราะเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตพวกเค้าได้จริง"