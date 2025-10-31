"กัน จอมพลัง" โชว์หลักฐาน หนังสือตราครุฑขอรับอนุเคราะห์แผ่นเกราะกันกระสุน

"กัน จอมพลัง" โพสต์โชว์หนังสือตราครุฑจากหน่วยงานแห่งหนึ่ง เพื่อขอรับการสนับสนุนแผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุนระดับ IV จำนวน 250 แผ่น หลังถูกจี้ให้แสดงหลักฐาน
จากกรณี วานนี้ (30 ต.ค. 2568) คณะกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร เรียกกองทัพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง มาชี้แจงข้อเท็จจริงการบริหารทรัพยากรของกองทัพในเหตุการณ์ความขัดแย้งชายแดน ไทย-กัมพูชา โดยประธานกรรมาธิการ เริ่มตั้งคำถามว่า อยากเห็นหนังสือการขอความอนุเคราะห์ทั้งหมดจากกองทัพ ทำให้ กัน จอมพลัง โชว์หนังสือขอความอนุเคราะห์ ก่อนจะอ่านเนื้อหาให้ฟัง ความว่า หน่วยงานมีความต้องการเงินไปซื้อของใช้ จากบริษัทหนึ่ง(มีการระบุชื่อบริษัทมาเลย) จึงมาขอความอนุเคราะห์ เงินจากมูลนิธิ เพื่อไปซื้อของที่ต้องการใช้ อาทิ แผ่นเกาะแข็งป้องกันกระสุนระดับ 4 จำนวน 250 แผ่น จากนั้นมูลนิธิก็โอนเงินไปที่บริษัทดังกล่าวเลย โดยไม่ได้ผ่านหน่วยงาน ส่วนการส่งมอบสินค้า บริษัทก็ส่งให้หน่วยงานเลย ส่วนตัวจะไปร่วมถ่ายรูปตอนส่งมอบบ้างบางครั้ง
ทั้งนี้ กัน จอมพลัง ไม่ขอระบุว่า มีหน่วยงานใดบ้าง และใครเป็นคนเซ็น เนื่องจากกังวลว่าผู้ขอความอนุเคราะห์จะได้รับผลกระทบ แต่ที่ผ่านมามีทั้งทหารและตำรวจที่ขอความอนุเคราะห์มา
แต่ทางด้าน พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงว่า แผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุนระดับ 4 ที่ กัน จอมพลัง บริจาค กองทัพไม่ได้รับรายงานเรื่องการขอชุดเกราะ เห็นจากสื่อ และจากคลิปที่มีการทดสอบ ก็ไม่ใช่การทดสอบของกองทัพ สมมติว่าสิ่งที่ กัน จอมพลัง ให้มาแล้วเกิดการใช้จริง อาจจะมีการทดสอบแล้วก็ได้ แต่กองทัพไม่อยากให้ใช้คำว่า ขาดแคลนเพราะไม่เคยพูดว่าขาดแคลน เสื้อเกราะอยู่ประจำการพลรบทุกคน เพียงแต่ใส่บ้างไม่ใส่บ้างและหากมีการขอเสื้อเกราะเพิ่มจริง ก็เป็นการเพิ่มเสื้อจากตัวเดียวเป็น 2 ตัว
ซึ่งหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น นายชยพล สท้อนดี ส.ส.กทม. พรรคประชาชน ในฐานะรองประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การทหาร สภาผู้แทนราษฎร โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก "ชยพล สท้อนดี – Chayaphon Satondee" เนื่องจากมีคำถามและข้อข้องใจหลังการประชุม พร้อมแท็ก กัน จอมพลัง ความว่า หลังจากการประชุม กมธ.การทหารในวันนี้ ยังคงมีคำถามค้างคาอยู่ทั้งหมด 7 คำถาม
⦁เอกสารขอความอนุเคราะห์จากกองทัพ เพื่อขอสนับสนุนของจากภาคเอกชน มีอยู่จริงหรือไม่
⦁กองทัพขาดแคลนสิ่งของที่สำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่จริงหรือไม่
⦁กองทัพได้รับของบริจาคจริงหรือไม่
⦁กองทัพได้ใช้ของบริจาคจริงหรือไม่
⦁กองทัพสามารถให้หน่วยย่อยเปิดรับบริจาคเองโดยไม่ต้องแจ้งหน่วยหลักได้หรือไม่
⦁เกิดการเบิกงบประมาณซ้ำซ้อนกับสิ่งของที่รับบริจาคหรือไม่
⦁เราสามารถเชื่อในประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของกองทัพได้หรือไม่
โดยล่าสุดวันนี้ (31 ต.ค. 2568) กัน จอมพลัง ก็ได้โพสต์ทางเฟซบุ๊ก "กันจอมพลัง ช่วยสู้" โชว์หลักฐานที่กล่าวถึง เป็นหนังสือตราครุฑของหน่วยงานแห่งหนึ่ง ขอรับการสนับสนุนแผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุน ระดับ IV จำนวน 250 แผ่น
โดย กัน จอมพลัง ระบุข้อความว่า "ผมพูดกับพี่น้องทหารตำรวจที่รักเสมอ อะไรที่ทำให้ทหารกับตำรวจหน้าแนวปลอดภัยกับเข้าใกล้ชัยชนะในเวลานั้นผมทำหมด ผมอยากให้ทุกคนได้กลับบ้านไปเจอครอบครัว ชุดเกราะเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตพวกเค้าได้จริง"