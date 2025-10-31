xs
สุดยอดดีไซเนอร์คลื่นลูกใหม่! "Young Designer 2025" ปิดฉากยิ่งใหญ่ นำผ้าไทยสู่แฟชั่นสากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดงานประกาศผล “Young Designer 2025” รอบชิงชนะเลิศอย่างตระการตา ณ ไอคอนสยาม เมื่อ 28 ต.ค. 68 เพื่อสืบสานแนวพระดำริ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" โดยนายภาวิต ประวัติ (ทีม Hearth) คว้าแชมป์ รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโอกาสเข้าเฝ้าฯ ในงาน Silk Festival ผลงานดีไซเนอร์รุ่นใหม่ตอกย้ำความสำเร็จในการพลิกโฉมผ้าไทยให้เป็นแฟชั่นสุดชิคที่สวมใส่ได้จริง สร้างพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการจัดงานประกาศผลรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ “Young Designer 2025” เวทีการประกวดนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2568 โดยมี นางสาวศศิธร กิตติธรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

การประกวดครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานแนวพระดำริ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มุ่งเน้นการนำมรดกสิ่งทอของชาติมาสร้างสรรค์เป็นแฟชั่นที่สวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน สอดรับกับยุคสมัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศมากถึง 735 คน ตอกย้ำถึงกระแสความตื่นตัวของผ้าไทยในกลุ่มคนรุ่นใหม่

นายสันติธร ยิ้มละมัย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า “ความสำเร็จของเวทีในวันนี้ คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนจากพระวิสัยทัศน์และพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงทุ่มเทเพื่อยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก และได้ทรงมอบความหมายใหม่ให้กับคำว่า 'ผ้าไทยใส่ให้สนุก'” พร้อมย้ำถึงความภาคภูมิใจในผลงานของดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าผ้าไทยงดงามและไม่แพ้ชาติใด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อต่อยอดให้ผ้าไทยเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างยั่งยืน

หัวใจสำคัญของโครงการในปีที่ 3 นี้ คือการ "ยกระดับผ้าไทย" ในทุกมิติ โดยได้ทลายกำแพงความเชื่อเดิม ๆ และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการตีความผ้าไทยในมุมมองใหม่ที่สอดรับกับยุคสมัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดีไซเนอร์ทั้ง 40 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ได้รับการดูแลและคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากคณะที่ปรึกษาและกูรูแฟชั่นแถวหน้าของเมืองไทย รวมถึงการเชื่อมโยงกับช่างทอผ้าในชุมชนเพื่อถ่ายทอดแก่นแท้ของผ้าไทย

ไฮไลท์ภายในงานคือแฟชั่นโชว์สุดยิ่งใหญ่จากผลงานการออกแบบของ 40 ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ ซึ่งสะท้อนศักยภาพในการยกระดับผ้าทอพื้นถิ่นสู่สากลได้อย่างชัดเจน และได้บทพิสูจน์ว่าผ้าไทยสามารถเป็นได้ทั้ง "Fashion" และ "Wearable"

ผลการประกวด “Young Designer 2025” มีดังนี้:

รางวัลชนะเลิศ: นายภาวิต ประวัติ (ทีม Hearth ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร)

รับเงินรางวัล: 200,000 บาท

โอกาสพิเศษ: เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในงาน Silk Festival ช่วงปลายปี 2568

แนวคิด: การนำผ้าไทย "ลายทาง" มาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งลายบาติก ลายปัก และการตัดต่อ เพื่อออกแบบเป็นชุดว่ายน้ำ (Swimwear) และชุดที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: นายฐากร ถาวรโชติวงศ์ (ทีม Hearth ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร)

รับเงินรางวัล: 100,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: นายมูฮามะฮามีน สาแม (ทีม AMEEN STUDIO ภาคใต้ จังหวัดปัตตานี)

รับเงินรางวัล: 75,000 บาท

รางวัลชมเชย: 5 รางวัล (รางวัลละ 40,000 บาท) ได้แก่ นายชนาธิป แสนพิมพ์พา, นายไอยรินทร์ รุ่นหนุ่ม, นายชิราวุทธิ์ ยุเหล็ก, นายจิรวัฒน์ ธำรงกิตติกุล, และ นายธนาคม สิทธิอัฐกร

ผู้เข้ารอบการประกวดในระดับประเทศทั้ง 40 ทีม จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการทุกคน

ติดตามอัพเดทข่าวสารการประกวด Young Designer 2025 เพิ่มเติมได้ที่ www.cdd.go.th และ Facebook: ผ้าไทยใส่ให้สนุก










