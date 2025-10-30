สมศ. ชวนร่วม ONESQA Forum ครั้งที่ 2 ดันนโยบายสู่ปฏิบัติ ยกระดับการศึกษาไทย

สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับชม Live การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2025 ONESQA Forum ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่ 08.00 น. เป็นต้นไป พบปาฐกถาพิเศษและเสวนาเข้มข้น มุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยสู่สากล รับชมฟรีผ่าน Facebook Live เพจ สมศ. สอบถามโทร. 02-216-3955
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ขอเชิญชวน สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ร่วมรับชม Live การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2025 ONESQA Forum ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “Bridging Policy and Practice to Strengthen Educational Quality – ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา”
การประชุมครั้งสำคัญนี้จะจัดขึ้นใน วันอังคารที่ 4 พ.ย. ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. เพื่อเป็นเวทีในการต่อยอดการอภิปรายและข้อคิดเห็นจากครั้งที่ 1 สู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จริง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล
ภายในงาน พบกับกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจ ดังนี้
ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ความท้าทายและนโยบายในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่ความเป็นเลิศ”
เสวนาหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการสร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน”
เสวนาหัวข้อ “ปั้นอนาคตใหม่ : แนวโน้มคุณภาพการศึกษาไทยก้าวไกลสู่สากล”
การนำเสนอพิเศษ: “25 ปี สมศ. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”
โอกาสสำคัญในการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
ลงทะเบียนรับชมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้ฟรี!
ช่องทางรับชม: Facebook Live ทาง เพจสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 02-216-3955