"สันติสุข" โพสต์เดือด! ฟาดพรรค "ประชาชน" ชี้ไม่ใช่แค่เรื่องตรวจสอบมูลนิธิ แต่คือการ "สร้างวาทกรรม-ดิสเครดิต" หลังเรตติ้งตก

สันติสุข มะโรงศรี ผู้ประกาศข่าวท็อปนิวส์ โพสต์เดือด! ฟาดตรงถึงพรรคการเมืองชื่อดัง ชี้การเคลื่อนไหวตรวจสอบมูลนิธิไม่ใช่เรื่องจริง แต่คือปฏิบัติการ "สร้างวาทกรรม-ดิสเครดิตกองทัพและสถาบัน" หลังเรตติ้งตก เพราะคนไทย "แหกวาทกรรมแซะทหาร" พร้อมระบุชัดเป็นแผน "ยึดพื้นที่โซเชียลคืน" ก่อนวกเข้าสู่ลูปเดิม "ฟาด 112-สาดโคลนรัฐบาล" และสร้างภาพไร้สีเทาทั้งที่ "นายทุนหนีคดีอยู่ ตปท." ชี้เป้าหมายสุดท้ายคือการ "ดราม่าซ้ำ" หลังหลายคนจ่อคุก!
วันนี้ (30 ต.ค.) สันติสุข มะโรงศรี ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวส์ ออกมาโพสต์ข้อความถึงพรรค "ประชาชน" โดยมีใจความว่า
"บอกแล้ว มันไม่ใช่เรื่องการตรวจสอบมูลนิธิอะไรหรอกครับ
คนไทยรวมใจกันช่วยทหารรบเขมร ชนะเขมร รักสถาบัน มันทำให้พวกกูดูแย่
มึงบังอาจช่วยทหารไทยรบเขมร (ที่กูไม่เคยช่วย มีแต่กดดันให้เปิดด่าน)
ทหารไทยก็บังอาจชนะ ทำให้พวกกูดูแย่ เพราะวาทกรรมพิทา “ทหารมีไว้ทำไม รบก็ไม่ชนะ”
ปรากฏการณ์ลุงแม่ทัพ ก็บังอาจทำเยาวชน หนุ่มสาว คนไทย แหกวาทกรรมแซะทหาร เซาะกร่อนบ่อนทำลาย เรตติ้งพรรคตกลง
พอใกล้เลือกตั้ง ก็ต้องยึดพื้นที่สร้างวาทกรรมในโซเชียลคืนให้ได้ ไม่งั้นคนตาสว่างกันหมดว่าบางพรรคมันทำงานไม่เป็น หากินกับการปั่นวาทกรรมในโซเชียล กูไม่ให้มึงมาทำคนละครึ่ง ให้ยุบสภา แก้รัฐธรรมนูญ หมวด1 หมวด2 ด้วย
เริ่มฟาดที่กัน ทหาร 112 สถาบัน สาดโคลนใส่รัฐบาลที่มีจุดยืนปกป้องสถาบัน แล้วเดี๋ยวก็วนลูปเดิม จนกว่าจะเข้าคุกนั่นแหละครับ
แล้วก็ไปโยงว่าคนนั้นเอี่ยวสแกมเมอร์ โดยไม่มีหลักฐาน เพื่อดิสเครดิต โม้ว่ามีขื่อ 7 ชื่อนัักการเมือง ปั่นเฟกนิวส์จนเกาหลีต้องปฏิเสธว่าไม่ได้ให้ข้อมูล 3เดือนยังไม่เปิด ถ้าจริง ทำไม กมธ ไม่ถามเอาข้อมูลล่ะ ถ้ามีจริงจะได้ยึดทรัพย์ดำเนินคดี สร้างภาพว่าพรรคเราไม่มีเทา นายทุนล้ม111 หนีคดีอยู่ ตปท นี่ก็มีจริง
ตัดงบทหาร ดิสเครดิตกองทัพ เรียกร้องให้รพ.รักษาเขมรตอนที่ยังรบกัน ตีกันไม่ให้คนไทยสนับสนุนทหารไทยยามวิกฤติ กดดันให้เปิดด่านทั้งๆที่ต้องใช้กดดันเขมร ห้ามใช้เครื่ิองเสียงกดันเขมร เคารพสิทธิเขมร หาเรื่องมูลนิธิที่ไปช่วยภารกิจทหาร ในประเด็นที่มูลนิธิพรรคพวกตัวเองก็ทำ ฯลฯ คดีรุงรัง หลายคนจ่อคุก เล่นใหญ่หน่อย พอเข้าคุกก้ดราม่าอีกรอบ"