โรงพยาบาลพระรามเก้า ขับเคลื่อนการสื่อสารแบรนด์ ด้วย AI (Artificial Intelligence) ยกระดับศักยภาพของคนในองค์กร สู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โรงพยาบาลพระรามเก้าเดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการยกระดับการสื่อสารแบรนด์ผ่านผลงานวิดีโอ “REAL-LIFE INSPIRED STORY” ที่สะท้อนแนวคิดการผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับศักยภาพของบุคลากรในองค์กร พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอย่างเข้าใจและสร้างสรรค์

นพ.วิทยา วันเพ็ญ รองกรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า เปิดเผยว่า “การประยุกต์ใช้ AI ในกระบวนการผลิตวิดีโอและการสื่อสารภาพลักษณ์แบรนด์ เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาองค์กรตามหลักความยั่งยืน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ คน – กระบวนการ – เทคโนโลยี ซึ่งโรงพยาบาลพระรามเก้าให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาคน การใช้เทคโนโลยี และการปรับกระบวนการทำงานให้ยืดหยุ่น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล

วิดีโอ “REAL-LIFE INSPIRED STORY” เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างทีมสื่อสารแบรนด์และสื่อการตลาด โรงพยาบาลพระรามเก้า กับเทคโนโลยี AI Generation ในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อสร้างวิดีโอที่สะท้อนภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรของเราได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับเทคโนโลยี พัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสะท้อนแนวทางการพัฒนาองค์กรที่ผสาน ‘เทคโนโลยี’ เข้ากับ ‘การพัฒนาคน’ อย่างสมดุล
 
การทำงานเริ่มตั้งแต่การระดมความคิด การเขียน Storyboard และ Voiceover Script ไปจนถึงการสร้างภาพและตัดต่อวิดีโอ เพื่อให้ได้ผลงาน Short Teaser ที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของ “ช่วงเวลาการดูแลรักษาชีวิต” ได้อย่างกระชับและสื่อความหมายได้ชัดเจน

จุดเด่นของกระบวนการผลิตวิดีโอนี้อยู่ที่ การผสานความคิดของคนกับ AI ทีมงานใช้ AI วิเคราะห์และเรียบเรียงถ้อยคำให้สอดคล้องกับอารมณ์ของภาพและเสียงอย่างละเอียด อาศัยความเข้าใจร่วมกันระหว่าง “มนุษย์ที่เล่าเรื่อง” และ “AI ที่ช่วยต่อยอดจินตนาการ” นอกจากนี้การใช้ข้อมูลจริงเป็นต้นแบบ โดยรวบรวมภาพและข้อมูลจากภายในโรงพยาบาล ทั้งภาพแพทย์ พยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ และบรรยากาศจริงของพื้นที่ เพื่อให้ AI เรียนรู้รายละเอียดและโครงสร้างของภาพ ทำให้วิดีโอที่สร้างขึ้นมีความสมจริงและสะท้อนตัวตนของโรงพยาบาลได้อย่างแท้จริง

หลังการผลิตทุกขั้นตอน วิดีโอจะผ่านการตรวจสอบโดยทีมแพทย์ของโรงพยาบาลพระรามเก้า เพื่อให้มั่นใจว่า ภาพลักษณ์ เนื้อหา และองค์ประกอบทางการแพทย์ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นไปตามมาตรฐานของโรงพยาบาลอย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่สะท้อนความใส่ใจในรายละเอียดและคุณภาพของทุกผลงาน
 
จุดแข็งสำคัญของโปรเจกต์นี้ คือการเปิดโอกาสให้บุคลากรของโรงพยาบาลได้เรียนรู้และทำงานร่วมกับเครื่องมือ AI จริง ทั้งในด้านการสื่อสาร การคิดสร้างสรรค์ และการจัดการข้อมูล เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ ได้แก่

•AI Skill (ทักษะการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์)


•Digital Literacy (ความรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล)


•Creative Thinking (การคิดเชิงสร้างสรรค์)

นพ.วิทยา กล่าวเสริมว่า “แนวทางของโรงพยาบาลพระรามเก้า มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาทักษะของคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลา และลดต้นทุน ให้การทำงานภายในองค์กรมีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น”

“สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การใช้ AI ได้ แต่คือการเรียนรู้ว่าจะใช้อย่างเข้าใจและสร้างสรรค์ เพื่อช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้น และสื่อสารด้วยหัวใจมากขึ้น เทคโนโลยีช่วยเสริมศักยภาพของคน ขณะเดียวกัน ‘คน’ ก็เป็นหัวใจที่ทำให้เทคโนโลยีมีความหมายและคุณค่ามากยิ่งขึ้น” นพ.วิทยา กล่าว

วิดีโอ “REAL-LIFE INSPIRED STORY” จึงไม่เพียงเป็นผลงานด้านสื่อสารแบรนด์ แต่ยังเป็น จุดเริ่มต้นของการสร้างวัฒนธรรมการทำงานยุคใหม่ ที่คนและเทคโนโลยีเติบโตไปพร้อมกัน “เทคโนโลยีช่วยเสริมศักยภาพของคน ขณะเดียวกัน “คน” ก็เป็นหัวใจที่ทำให้เทคโนโลยีมีความหมายและคุณค่ามากยิ่งขึ้นสะท้อนภาพองค์กรที่พร้อมพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
ทุกท่านสามารถเข้าไปชม วิดีโอ “REAL-LIFE INSPIRED STORY” ได้ที่ https://youtu.be/Msu3cJKVa9w?si=MLxzsPmkb--j9gmZ













