ฮีโร่กลับบ้าน! ปลดประจำการทหารผู้กล้า หลังสู้รบปกป้องอธิปไตยบนภูมะเขือ

พ.ท.จักรกฤษณ์ ขุริรัง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 11 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี ทำพิธีปลดประจำการทหารแนวหน้าบนภูมะเขือ หลังดำเนินการเข้าปฏิบัติยึดพื้นที่จากฝ่ายตรงข้ามกลับมาสู่ประเทศไทย
วันนี้ (30 ต.ค.) ที่ฐานปฏิบัติการภูมะเขือ จ.ศรีสะเกษ พ.ท.จักรกฤษณ์ ขุริรัง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 11 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี ได้ทำพิธีปลดประจำการทหารแนวหน้าบนภูมะเขือ พื้นที่ที่คนไทยภาคภูมิใจในการได้กลับมาจากผู้ที่มารุกรานและยึดครองไว้
พ.ท.จักรกฤษณ์ได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลที่ปลดประจำการตอนหนึ่งว่า “ผมขอเป็นตัวแทนผู้บังคับบัญชา ตัวแทนของพี่น้องประชาชน มากล่าวขอบคุณน้องๆทหารที่ปลดประจำการ น้องๆ จงภาคภูมิใจในการปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมา ที่เราทำหน้าที่รักษาอธิปไตย ดำเนินการเข้าปฏิบัติยึดพื้นที่จากฝ่ายตรงข้ามกลับมาสู่ประเทศไทย พื้นที่ ”ภูมะเขือ“ แห่งนี้
"ชีวิตหนึ่งพวกเราได้ทำหน้าที่ชายชาติทหารได้อย่างสมบูรณ์แบบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน เสียสละ จนวันนี้ทำให้มีรอยยิ้มให้กับประชาชน สุดท้ายนี้ ผู้พันขอให้พวกเราโชคดีในการดำรงชีวิตต่อไป นอกรั้วของกองทัพบก จงเก็บความภาคภูมิใจอันนี้ไว้ไปบอกกล่าวพี่น้องครอบครัว ว่าชีวิตหนึ่งพวกเราได้ทำหน้าที่ของลูกผู้ชายได้สมบูรณ์แบบ พวกเราคือกำลังที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ ขอบคุณ"