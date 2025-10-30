อดีต กสทช. ฟาดกลับ "อย.“ อย่าประจาน ชี้ทำลายธุรกิจ-เกินอำนาจ หลัง นำผู้ประกอบการประจานออกสื่อ

หลัง อย. สั่งยุติใช้ 'ยาดมตราหงส์ไทย สูตร 2' ล็อตหนึ่ง หลังพบเชื้อจุลินทรีย์ ล่าสุดบริษัทฯ น้อมรับผล สั่งเรียกคืนสินค้ากว่า 200,000 กระปุก ทำลายทิ้ง พร้อมคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้าให้ฟรี และยกระดับการผลิต อย่างไรก็ตาม รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม อดีตกรรมการ กสทช. ได้โพสต์วิจารณ์วิธีการทำงานของ อย. ว่า การนำผู้ประกอบการมาประจานออกสื่อเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม เกินกว่าอำนาจ และเท่ากับ "ทำลายเขาทางธุรกิจ" ทั้งยังชวนให้สงสัยถึงความโปร่งใสในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
จากกรณี อย. สั่งยุติใช้ หลังพบเชื้อจุลินทรีย์ "ยาดมผสมสมุนไพร ตราหงส์ไทย สูตร 2" ทะเบียน G 309/62 รุ่นการผลิต 000332 ล่าสุด (28 ต.ค.) บริษัท หงส์ไทย จำกัด ประกาศน้อมรับผลตรวจสอบ ยืนยันเรียกคืนสินค้าล็อตดังกล่าว 200,000 กระปุกจากท้องตลาดทั้งหมด พร้อมทำลายสินค้าโดยเร็วที่สุด และยินดีรับคืน/คืนเงินเต็มจำนวน รวมถึงเปลี่ยนเป็นสินค้าล็อตใหม่ให้ฟรี สำหรับลูกค้าและคู่ค้าที่ยังมีสินค้าในครอบครอง พร้อมยกระดับการผลิต เพิ่มการฆ่าเชื้อด้วยรังสี Ultraviolet สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 29 ต.ค. รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม อดีตกรรมการ กสทช. และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความ วิพากษ์วิจารณ์วิธีการทำงานของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจยา ชี้ การประจานผู้ประกอบการออกสื่อโดย อย. เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสม เกินกว่าอำนาจ และอาจส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นของสาธารณะที่มีต่อ อย. เอง ทั้งนี้ อดีตกรรมการ กสทช. ได้ออกมาระบุข้อความว่า
“นี่เป็นตัวอย่างการทำงานของข้าราชการ
เอาแบบง่ายและไม่สนใจว่าคนทำธุรกิจจะฉิบหาย
อ.ย. กำกับเรื่องยา ถ้าเขามีปัญหาก็เรียกมาคุย ตักเตือน ดูว่าปัญหามันผิดพลาดตรงไหน แก้ไขอย่างไร
หากเขาเจตนาไม่แก้ไข หรือดื้อดึงฝ่าฝืน ก็ลงโทษไปตามก.ม. จากเบาไปหาหนัก
การเอาเขามาประจานเท่ากับทำลายเขาทางธุรกิจ เตะหมูเข้าปากหมาให้แก่คู่แข่งเขา
อย่าลืมว่าวินิจฉัยของ อ.ย. ยังไม่ถึงที่สุด ถ้าเขาไม่เชื่อว่า อ.ย. วินิจฉัยถูกต้อง เขาก็ยังใช้สิทธิ์อุทธรณ์ ฟ้องศาลหาความยุติธรรมได้
อ.ย. มีอำนาจตักเตือน ปรับ เพิกถอนใบอนุญาต สั่งให้เก็บกลับสินค้า หรือจะฟ้องศาลก็ยังได้ถ้าเขาไม่แก้ไข ไม่รับอำนาจ อ.ย.
แต่ อ.ย. ไม่มีอำนาจประจานเขาออกสื่อและนี่ไม่ใช่การเตือนประชาชน
สิ่งที่อ.ย.ทำ มันไม่ใช่ประจานเขาอย่างเดียว มันเท่ากับประจานตัวเองด้วย
มันยังชวนให้คิดว่า อ.ย. รับงานของคู่แข่งในตลาดของยาดมยี่ห้อนี้รึเปล่า หรือ จนท. อ.ย. ไปรีดเงินเขาแล้วเขาไม่ยอมจึงมากลั่นแกล้งประจานเขาออกสื่อ“