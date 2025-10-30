เปิดความหมาย “ผ้าคะตะ” สัญลักษณ์แห่งความเคารพที่ “กษัตริย์จิกมี” ทรงถวายแด่ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

ในห้วงเวลาแห่งความอาลัย ภาพแห่งสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานได้ปรากฏอย่างงดงามผ่านพระราชพิธีอันสำคัญ เมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงแสดงความอาลัยและถวายความเคารพอย่างสูงต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการถวาย “ผ้าคะตะ” (Khata) ผ้าแห่งสิริมงคลตามประเพณีภูฏาน
เมื่อวันที่ 29 ต.ค. แฟนเพจเฟซบุ๊ก “เจริญกรุง” ได้เปิดเผยความหมายระบุพร้อมระบุรายละเอียดว่า ผ้า "คะตะ" (Khata) เป็นผ้าศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีพุทธศาสนามหายานและวัชรยาน ที่ใช้อย่างแพร่หลายในราชอาณาจักรภูฏาน การถวายผ้าคะตะจึงไม่ได้เป็นเพียงธรรมเนียม แต่เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความบริสุทธิ์ใจ ความเคารพสูงสุด และการแสดงออกของความปรารถนาดีในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระสุดท้ายของผู้ล่วงลับ
ในคติพุทธศาสนามหายานและวัชรยาน การถวายผ้าคะตะสีขาวถือเป็นเครื่องหมายแห่งความตั้งใจบริสุทธิ์ที่จะส่งความระลึกถึงและคำอธิษฐานไปยังดวงจิตของผู้จากไป สีขาวของผ้าสะท้อนถึงความปรารถนาให้ผู้ล่วงลับพ้นจากความทุกข์และเข้าสู่สันติสุข เป็นการแสดงความเคารพและอำลาอย่างงดงามทางจิตวิญญาณ
เมื่อสำนักพระราชวังมีประกาศอย่างเป็นทางการ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต ซึ่งเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของราชวงศ์จักรีและปวงชนชาวไทย ราชสำนักภูฏานได้แสดงความอาลัยและอุทิศพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ตามโบราณราชประเพณีและคติความเชื่อทางพุทธศาสนาอย่างสมพระเกียรติ
ราชสำนักภูฏานได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงขึ้นบนพระแท่นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ โดยมีการถวายผ้าคะตะสีขาวคล้องที่พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมจุดพระประทีปเนยถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างนำทางดวงพระวิญญาณ
การกระทำทั้งสองอย่างนี้แสดงถึงการ และการอุทิศพระราชกุศลอันยิ่งใหญ่ตามหลักของพุทธศาสนามหายานและวัชรยาน
จากนั้น ในวันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก (King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck) แห่งภูฏาน ได้เสด็จพระราชดำเนินมาถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมโกศด้วยพระองค์เอง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นการย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความเคารพเทิดทูนที่พระองค์มีต่อสมเด็จพระพันปีหลวง
ในการนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี และสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน ทรงถวายคล้องผ้าคะตะสีขาวด้วยพระหัตถ์ที่พวงมาลา เพื่อถวายเป็นราชสักการะ ถือเป็นการปฏิบัติที่เปี่ยมด้วยความหมายสูงสุด
ผ้าคะตะ จึงเป็นดั่งเครื่องหมายแห่งการถวายความอาลัยอย่างบริสุทธิ์ และการอุทิศพระราชกุศลให้ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระพันปีหลวง ได้เสด็จสู่สุคติและบรรลุถึงความสงบและหลุดพ้นจากวัฏฏสงสาร ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงน้ำพระราชหฤทัยและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น ลึกซึ้ง ต่อราชอาณาจักรไทยและพระราชวงศ์จักรีอย่าง
