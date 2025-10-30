แต่งตั้ง "เศรษฐพุฒิ" อดีตผู้ว่าฯ ธปท.เป็น "ที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชวินิจฉัยแต่งตั้ง นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่
วันที่ 30 กันยายน 2568 พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่ ลงนามในคำสั่ง สำนักงานพระคลังข้างที่ ที่ 31/2568 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชวินิจฉัยแต่งตั้ง นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่