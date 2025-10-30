5 แพลตฟอร์มชอปปิง- เดลิเวอรีจ่อพบ “รมต.สันติ” ร่วมต้านบุหรี่ไฟฟ้า-สินค้าผิดกฎหมายพร้อมหารือโครงการ “คนละครึ่งพลัส”

บริษัทแพลตฟอร์มออนไลน์ เตรียมเข้าพบ นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อแสดงเจตจำนงร่วมต้าน “บุหรี่ไฟฟ้า - สินค้าผิดกฎหมาย” บนแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมหารือโครงการ“คนละครึ่งพลัส”
สันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า วันนี้ เวลา 10.00 น. บริษัทแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดัง 5 ราย ได้แก่ ลาซาด้า, ช้อปปี้, ติ๊กตอก, ไลน์แมน และแกร๊บ จะเข้าพบที่ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงเจตจำนงร่วมกันในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการค้าดิจิทัลอย่างโปร่งใสและปลอดภัย โดยไม่นำ “บุหรี่ไฟฟ้า” และสินค้าที่ละเมิดกฎหมายอื่น ๆ ขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมหารือโครงการ“คนละครึ่งพลัส”
นายสันติ เชื่อมั่นว่า การเข้าพบของ 5 บริษัทแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังในวันพรุ่งนี้ จะเป็นการยกระดับมาตรฐานการค้าดิจิทัลของไทยให้ปลอดภัย โปร่งใส และแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม