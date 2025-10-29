ผบ.นย.ตรวจความพร้อมรบ พัน.ร. หนุน กกล.จันทบุรี-ตราด พร้อมปฏิบัติงานทันทีหากเกิดความขัดแย้ง

ผบ.นาวิกโยธิน ตรวจความพร้อมรบ พัน.ร. หนุน กกล. จันทบุรี- ตราด ย้ำ ติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว หากเกิดความขัดแย้ง พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที
วันที่ 28 ตุลาคม 2568 พลเรือตรี โยธิน ธนะมูล ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ตรวจความพร้อมรบ กำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ของ กองพันทหารราบหนุนกองกำลังจันทบุรีและตราด ณ ลานสวนสนาม กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และตรวจความพร้อมรบ ของร้อยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ณ กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ในการนี้ ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ได้มอบโอวาทแก่กำลังพลว่า การจัดและเตรียมกำลังกองร้อยเฉพาะกิจนาวิกโยธินเป็นการจัดและเตรียมกำลังเพื่อป้องกันราชอาณาจักรและรักษาสิทธิอธิปไตยเหนืออาณาเขตทางทะเลของไทย ซึ่งในการจัดกองร้อยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน เป็นการจัดกำลังสนับสนุนทัพเรือภาค ในการปฏิบัติการควบคุมทะเล ปฏิเสธการใช้ทะเลของฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่และเวลาที่ต้องการ รักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลและป้องกันฐานทัพ ท่าเรือ และพื้นที่สำคัญทางบกและทางทะเลที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการปฏิบัติการทางบกและตามลำน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยในการตรวจความพร้อมรบ ในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อม ขององค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ให้หน่วยติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดกรณีความขัดแย้งโดยให้ประเมินสถานการณ์ และพร้อมปฏิบัติได้ทันทีเมื่อมีการ สั่งใช้และให้หน่วยหมั่นศึกษา หาความรู้ และทำการฝึก พัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล และขีดความสามารถของหน่วย ให้มีความพร้อม ทั้งองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจต่อไป