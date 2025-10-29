“พ่อเลี้ยงเจ” จวก “2 มาตรฐาน” ปมคำพูด "อนุทิน" เรื่องชายแดน ซัดรุนแรงกว่า “อุ๊งอิ๊งค์” แต่ สว.–นักร้องเงียบกริบ

“พ่อเลี้ยงเจ” โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นในจวกแรงคำพูด “อนุทิน” ปมเขตแดนไทย–กัมพูชา ชี้เข้าข่ายกระทบอธิปไตยไทยร้ายแรงกว่า “อุ๊งอิ๊งค์” แต่กลับไร้เสียงร้องให้ตรวจสอบจากนักร้องการเมือง–สว.สายสีน้ำเงิน แฉผู้อยู่เบื้องหลังคำร้องเดิมคือ “พล.อ.สวัสดิ์” ผู้ถูกพาดพิงในคดีฮั้ว สว.
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร มีการเผยแพร่วิดีโอทาง YouTube ชื่อเรื่อง “ไขข้อข้องใจ ทำไมไม่มีใครร้อง ปลดหนูเหมือนอุ๊งอิ๊ง” ซึ่งนำเสนอโดยผู้จัดทำคลิปรายหนึ่ง ตั้งคำถามถึงมาตรฐานทางการเมือง กรณีการแสดงความเห็นของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยเปรียบเทียบความรุนแรงของถ้อยคำและผลทางการเมืองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
ในคลิปดังกล่าวมีการนำคำพูดของทั้งสองฝ่ายมาเปรียบเทียบ โดยกรณี นางสาวแพทองธาร จากคลิปเสียงที่หลุดออกมา ได้กล่าวถึง “แม่ทัพภาคที่ 2” ว่าเป็น “ฝ่ายตรงข้าม” ซึ่งผู้จัดทำคลิปมองว่าคำพูดดังกล่าวไม่ได้แตะต้องเรื่องอธิปไตยโดยตรง แม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนมีผู้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย
ส่วนกรณีของ นายอนุทิน ผู้จัดทำคลิประบุว่า คำกล่าวที่ว่า “พื้นที่ทับซ้อนในส่วนของกัมพูชาที่ล้ำเข้ามาฝั่งไทยก็มี และฝั่งไทยที่ล้ำเข้าไปในฝั่งเขมรก็มี ถ้าจะแฟร์ ก็ต้องแฟร์ทั้งสองฝ่าย” เป็นถ้อยคำที่กระทบต่อประเด็น อำนาจอธิปไตยโดยตรง และมีน้ำหนักรุนแรงกว่ากรณีของนางสาวแพทองธาร
นอกจากนี้ พ่อเลี้ยงเจยังตั้งคำถามว่า เหตุใดกลุ่ม สมาชิกวุฒิสภาสายสีน้ำเงิน ที่เคยยื่นคำร้องให้ตรวจสอบกรณีของนางสาวแพทองธาร จึงไม่ดำเนินการเช่นเดียวกันในกรณีของนายอนุทิน โดยพาดพิงถึง พลเอกสวัสดิ์ ทัศนา หนึ่งใน สว. ผู้ยื่นคำร้องรายเดิม
ล่าสุด “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวแนบคลิปดังกล่าว พร้อมแคปชั่นสุดเดือด ระบุว่า
“โคตรสองมาตรฐาน! คำพูดว่า ไทยล้ำแดนเขมร ส่งผลเสียต่ออธิปไตยไทยร้ายแรงกว่า ซ้ำยังไปสอดคล้องกับที่ ฮุน มาเนต โพสต์ไว้ก่อนหน้า แต่ทำไมไม่มีใครไปร้องให้นายกฯ หนูหยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนคราว อุ๊งอิ๊งค์ งานนี้ทั้งนักร้อง ทั้ง สว. ทั้งติ่งเงียบกริบ พอไปเช็กคนเปิดเรื่องคราวก่อนถึงบางอ้อ เพราะคือ พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา สว.สีน้ำเงิน ที่กำลังโดนคดีฮั้ว สว. อยู่นั่นเอง มิน่าพอถึงคราลูกพี่ พวกนี้เลยเงียบสนิท!”
"พ่อเลี้ยงเจ" ชี้ว่า คำพูดของนายอนุทินที่อ้างว่าไทยก็ล้ำแดนเขมรนั้น สอดคล้องกับที่นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เคยโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อเดือนก่อน อ้างว่าฝ่ายไทยก็ล้ำดินแดนของกัมพูชาเข้าไปทำการเพาะปลูกบริเวณบ้านหนองจาน-บ้านหนองหญ้าแก้ว ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้ว ไม่มีคนไทยเข้าไปทำกินบริเวณดังกล่าวแต่อย่างใดเพราะถูกเขมรไล่ออกมาหมด และถ้าคนไทยเข้าไปทำก็น่าจะทำร่วมกัยคนเขมรโดยคนเขมรเป็นเจ้าของที่ดิน เพราะฉะนั้นคนไทยจึงไม่ได้ลำแดนเขมร แตกต่างจากบริเวณบ้านหนองจานที่เขมรรุกล้ำเขตไทยเข้ามาปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่แบบถาวร
"ที่เขาแซวคุณอนุทินกับ ฮุน มาเนต เป็นพี่น้องกันเนี่ย สงสัยท่าจะจริงนะครับเนี่ย แล้วคุณคิดว่าประเทศไทยควรจะใช้มาตรฐานเดียวกันไหมครับ สำหรับเคสของอุ๊งอิ๊ง และเคสของคุณอนุทินนะครับ" พ่อเลี้ยงเจ กล่าว
โพสต์ดังกล่าวได้รับการแชร์ต่อและแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยหลายคนเห็นตรงกันว่าเป็น “มาตรฐานสองชั้นทางการเมือง” และสะท้อนความลักลั่นของกระบวนการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในปัจจุบัน
ทั้งนี้ คลิป “ไขข้อข้องใจ ทำไมไม่มีใครร้อง ปลดหนูเหมือนอุ๊งอิ๊ง” สามารถรับชมได้ที่ YouTube: https://youtu.be/X5K7PihVUS8?si=1t7isSdtR0MVnCTk โดยขณะนี้กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ มีผู้ติดตามและนักการเมืองบางส่วนร่วมวิพากษ์ต่อท่าทีของรัฐบาลและ สว. ว่าเลือกใช้มาตรฐานทางการเมืองแบบ “สองชั้น” อย่างชัดเจน.