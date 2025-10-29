ทายาท "ป.วรานนท์" ร้อง "แจ้ ดนุพล" แก้เครดิตเพลง "บัวน้อยคอยรัก" ยันเป็นลิขสิทธิ์ของพ่อ ไม่ใช่ "สุรพล โทณวณิก"

ทายาทของ ป.วรานนท์ นักแต่งเพลงและนายห้างแผ่นเสียงชื่อดังในอดีต ได้ออกมาเรียกร้องให้คณะผู้จัดคอนเสิร์ตแก้ไขเครดิตเพลง "บัวน้อยคอยรัก" โดยยืนยันหนักแน่นว่าเป็นผลงานและลิขสิทธิ์ของ ป.วรานนท์ โดยสมบูรณ์ ซึ่งมีการระบุชื่อ ป.วรานนท์ ในอัลบั้มเพลงดังในอดีต รวมถึงในรายการประกวดร้องเพลง และจากการที่บริษัทแกรมมี่เป็นผู้ถือสิทธิ์เพลงนี้ก็ระบุชื่อ ป.วรานนท์ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งทายาทเผยว่าไม่ได้สนใจเรื่องส่วนแบ่งลิขสิทธิ์ แต่ต้องการรักษาและชำระประวัติเพลงของบิดาให้ถูกต้อง ในฐานะผู้สร้างสรรค์วงการเพลงไทยอีกคนหนึ่ง
จากกรณี คุณแจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์ และทีมงานจัดงาน "คอนเสิร์ตไตรกาล" ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตรวมเพลงของครูสุรพล โทณวณิก ให้เครดิตเพลง "บัวน้อยคอยรัก" บนเวทีคอนเสิร์ตกับ “สุรพล โทณวณิก”
ล่าสุด เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ทายาทของ ป.วรานนท์ นักแต่งเพลงและนายห้างแผ่นเสียงชื่อดังในอดีต ได้ออกมาเรียกร้องให้ คุณแจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์ และทีมงานจัดงาน "คอนเสิร์ตไตรกาล" ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตรวมเพลงของครูสุรพล โทณวณิก ให้แก้ไขเครดิตเพลง "บัวน้อยคอยรัก" บนเวทีคอนเสิร์ต โดยยืนยันว่าเพลงดังกล่าวเป็นผลงานและลิขสิทธิ์ของ ป.วรานนท์ โดยสมบูรณ์ โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“กราบเรียน “พี่แจ้ ดนุพล“ และทายาท อาน้อย ครูสุรพล โทณวนิก ในเรื่อง “เพลงบัวน้อยคอยรัก” ตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็ได้ยินว่าพ่อคือผู้แต่ง และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ บันทึกเสียงเองที่ห้องอัดที่บ้าน ป.วรานนท์-โกชัย ที่สุขุมวิท 22
ในอัลบั้ม แกรนด์เอ็กซ์โอ ที่ดังที่สุดในยุคหนึ่งของประเทศไทย ก็เขียนไว้ว่า
ผลงานเพลง ป.วรานนท์ และอีกหลายคนร้องตามมานับไม่ถ้วน แม้กระทั่งในรายการ GoldenSong ก็เขียนไว้ชัดว่า
เป็นผลงานเพลง ป.วรานนท์
หรือแม้กระทั่งน้องโต่ว เอาไปร้องในรายการเพลงเอก ก็มีแต่ชื่อ ป.วรานนท์
และสำคัญที่สุดคือ การขายเพลงให้
แกรมมี่เป็นผู้ถือสิทธิก็ระบุไว้ชัดว่า บัวน้อยคอยรัก เป็นผลงานเพลงของ
ป.วรานนท์
แน่นอนครับ ในอดีต ป.วรานนท์ก็คือนายห้างแผ่นเสียง เจ้าของตราแผ่นเสียง เจ้าของห้องอัด อาจจะมีการจ้างนักแต่งเพลงในยุคนั้นร่วมแต่งเนื้อร้อง ทำนอง หรือจ้างทำดนตรี แม้กระทั่งเอาเพลงมาเพื่อปั้นนักร้อง เขียนพล็อตเรื่อง การให้ไอเดีย มันสารพัดครับ โดยบางทีไม่มีใครรู้หรอกว่าเพลงจะดังหรือไม่ แต่ด้วยความสนิทรักกัน ลื้อช่วยอั๊ว อั๊วช่วยลื้อ มันเป็นแบบนี้จริงๆ
ในยุคมาสเตอร์แรกนั้น อาสุเทพร้อง
ก็เขียนไว้ว่าผลงานเพลง ป.วรานนท์ นั้นหมายถึง สิทธิ์ และ ลิขสิทธิ์ ได้รับการเผยแผ่สู่สาธารณชนเรียบร้อย เป็นที่ประจักษ์
ผมได้เห็นเครดิตขึ้นใน “คอนเสิร์ตไตรกาล” สุรพล โทณวณิก เอาตรงๆ ผมดีใจที่เรามีงานเพลงดีๆ ออกมาสู่หูตาของสาธารณะ แต่ไม่สบายใจและตกใจที่เครดิตเพลง “บัวน้อยคอยรัก“ มีชื่ออาน้อย ครูสุรพล อยู่ด้วย หลายคนอาจจะมองเป็นเล็กน้อย แต่สำหรับผมมันคือการบันทึกประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการเพลงไทย ไม่มีใครย้อนเวลาไปร้องไปจัดซ้ำ ไปแก้ไขการออกอากาศได้อีก เพราะอย่างน้อยพ่อผมก็คืออีกหนึ่งคนที่สร้างวงการเพลงไทยมาและเป็นการให้เกียรติตามสิทธิ์ และ ลิขสิทธิ์
เมื่อเพลงสมัยพ่อเริ่มมีมูลค่าในสมัยลูก
แน่นอนอาจมีการผิดเพี้ยนไปบ้าง
แต่ในฐานะทายาทของ ป.วรานนท์
ขอกราบแจ้งพี่แจ้ และทีมงานที่จัดคอนเสิร์ตไตรกาลนะครับ ว่าลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง ข้อมูลที่ถูกต้อง ของครูเพลงที่ชื่อ ป.วรานนท์ สอบถามได้ที่แกรมมี่เท่านั้น (ซื้อขายกันมากว่า 20 ปีแล้ว) และทางลิขสิทธิ์แกรมมี่ก็ไม่มีชื่อ ครูสุรพล โทณวณิก ในสารบบ “บัวน้อยคอยรัก”
ผมรักอาน้อยนะครับ ท่านมาบ้านผมบ่อย เคยอุ้มผมสมัยเด็กๆ
ผมไม่ได้สนใจเรื่องส่วนแบ่งลิขสิทธิ์ของทายาทเลยแม้แต่น้อยนะครับ แค่อยากรักษาลิขสิทธิ์ของ ป.วรานนท์ และชำระประวัติเพลงของพ่อให้ถูกต้องเท่านั้นเอง
กราบขอบพระคุณด้วยความรักและเคารพครับพี่แจ้
ขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่รักและเชิดชูบทเพลงของครูเพลงในอดีตทุกท่านครับ
หมายเหตุเพิ่มเติม คอนเสิร์ตไตรกาล คือ คอนเสิร์ตรวมเพลงเพราะของ อาน้อย ครูสุรพล โทณวณิก
เพราะฉะนั้น ใครคือผู้คัดเพลง?
ใครคือผู้ลงเครดิต?
อาจไม่มีความรู้ชัดเจนในที่มาที่ไปของเพลง ไม่มีความรู้ แต่เห็นว่ามีความเกี่ยวเชื่อมโยงกันเลยนำเพลงออกมา”