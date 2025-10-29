กองทัพบกเชิญผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศแจงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมบรรยายพิเศษอาชญากรรมข้ามชาติ-สแกมเมอร์

กองทัพบกเชิญผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย ชี้แจงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาประจำไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2569 พร้อมบรรยายพิเศษปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ-สแกมเมอร์ รอบชายแดนไทย
เมื่อวันที่ 29 ต.ค.68 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ได้เชิญคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย ประมาณ 20 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ลาว เดินทางเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2569
ก่อนการประชุมคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ ได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทั้งนี้ การประชุมบรรยายสรุปสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ในไตรมาสที่ 1 เป็นไปตามข้อสั่งการของพลเอกพนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก โดยมีเจ้ากรมข่าวทหารบก เป็นประธานประชุมชี้แจง เพื่อย้ำแนวทางการดูแล ความปลอดภัยประชาชน และรักษาอธิปไตย ตามนโยบายของรัฐบาล และกองทัพ ที่ยึดหลักปฏิบัติสากล และเงื่อนไข 4 ข้อ จากการประชุม จีบีซี ไทย-กัมพูชา คือ การถอนอาวุธหนัก ออกจากแนวชายแดน เก็บกู้วัตถุระเบิด ร่วมมือกันปราบปรามสแกมเมอร์ และหาแนวทางบริหารพื้นที่ชายแดน
นอกจากนี้กรมข่าวทหารบก ได้จัดบรรยายให้กับผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศใน 2 หัวข้อคือหัวข้อ "ภาพรวมสถานการณ์อาชญากรรมข้ามชาติ รอบชายแดนไทย โดย พ.ต.ท. นิยม กาเซ็ง รองผู้กำกับการ ฝ่ายความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศ สำนักงานผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และบรรยายสรุปหัวข้อ การปฏิบัติทางการทูต และ กิจกรรมนำคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศเยี่ยมชมหน่วยงานทางทหารเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยกองการทูตฝ่ายทหารบกสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหารบก
ทั้งนี้กองทัพบกเปิดให้ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศได้ซักถามข้อสงสัย โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรม อาชญากรรมข้ามชาติและปัญหาสแกมเมอร์