วุ่น! ลิงทดลองหลุดจากรถคว่ำที่สหรัฐฯ-ตร.เตือน 'ติดเชื้อ' มหา'ลัยโต้ 'ไม่ป่วย' ล่าสุดยังหนี 3 ตัว

เกิดเหตุวุ่นวายที่รัฐมิสซิสซิปปี สหรัฐฯ หลังรถบรรทุกขนลิงทดลองประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำ ทำให้ลิงหลุดรอดออกมา ท่ามกลางข้อมูลที่สับสนอย่างหนัก โดยสำนักงานนายอำเภอเตือนว่าลิง "ติดเชื้อและก้าวร้าว" ขณะที่มหาวิทยาลัยทูเลนต้นทางโต้แย้งว่าลิง "ไม่ได้ติดเชื้อใดๆ" ล่าสุดเจ้าหน้าที่ยืนยันยังคงมีลิงหลบหนีอยู่ 3 ตัว และกำลังเร่งติดตามตัว
เมื่อวันที่ 28 ต.ค. มีรายงานเหตุการณ์วุ่นวายบนทางหลวงระหว่างรัฐในรัฐมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา หลังรถบรรทุกที่ขนย้ายลิงวอก (Rhesus monkey) สำหรับการทดลองหลายตัว ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำ เมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2568 ทำให้ลิงหลุดรอดออกจากกรง
รายงานระบุว่า เหตุเกิดบนทางหลวงระหว่างรัฐสายที่ 59 ในเขตแจสเปอร์เคาน์ตี โดยสำนักงานนายอำเภอแจสเปอร์เคาน์ตีได้โพสต์เฟซบุ๊กเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ระมัดระวัง
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า ลิงเหล่านี้มาจากมหาวิทยาลัยทูเลน ในรัฐลุยเซียนา มีน้ำหนักประมาณ 18 กิโลกรัม มีนิสัยก้าวร้าวต่อมนุษย์ และที่สำคัญคือ ลิงเหล่านี้ "ติดเชื้อไวรัสหลายชนิด รวมถึงไวรัสตับอักเสบซีและโควิด-19" ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ต้องสวมชุด PPE ในการเข้าจับกุม
อย่างไรก็ตาม สำนักข่าวท้องถิ่น WTVA รายงานแถลงการณ์ที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงจากมหาวิทยาลัยทูเลน โดยนายแอนดรูว์ ยอว์น โฆษกของมหาวิทยาลัยฯ ชี้แจงว่า ลิงดังกล่าว "ไม่ได้ติดเชื้อใดๆ" และไม่ได้เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทูเลน แต่กำลังถูกขนย้ายจากศูนย์วิจัยชีวการแพทย์แห่งชาติทูเลน เพื่อส่งต่อไปยังองค์กรวิจัยอื่น และทางมหาวิทยาลัยกำลังประสานงานส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปช่วยเหลือ
ท่ามกลางความสับสน รายงานเบื้องต้นจากตำรวจท้องถิ่นระบุว่า ลิงเกือบทั้งหมดถูกจัดการแล้ว ยกเว้นเพียงหนึ่งตัวที่ยังหลบหนี
ล่าสุด สำนักงานนายอำเภอแจสเปอร์เคาน์ตี ได้อัปเดตสถานการณ์อีกครั้ง หลังจากเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยทูเลนเข้าตรวจสอบรถบรรทุกและนับจำนวนลิงอย่างถูกต้อง สรุปได้ว่า ยังมีลิงที่หลบหนีและยังจับตัวไม่ได้อีก 3 ตัว โดยปฏิบัติการค้นหายังคงดำเนินต่อไป