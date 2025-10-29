ซีคอนฯ ปักหมุดความสำเร็จ ‘ศูนย์การค้าไทยรายแรก’ สู่ Zero Waste เต็มรูปแบบ พลิกขยะกว่า 20,000 ตันต่อปี สู่ศูนย์อย่างยั่งยืน

กลุ่มศูนย์การค้าซีคอนฯ ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญของโครงการ “Seacon Zero Waste: จากขยะ สู่พลังงาน สร้างอนาคตสะอาด” อย่างเป็นทางการ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมค้าปลีกไทย ในฐานะ “ศูนย์การค้าไทยรายแรก” ที่สามารถบริหารจัดการขยะครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมบรรลุผลสู่ Zero Waste เต็มรูปแบบ
ซึ่งพลิกขยะรวมกว่า 20,000 ตันต่อปีให้เหลือศูนย์ เป็นปริมาณขยะรวมก่อนคัดแยก มีสัดส่วนความชื้นและน้ำจากขยะอินทรีย์เป็นหลัก และเมื่อคัดแยกอย่างเป็นระบบ ขยะทั้งหมดจึงสามารถเข้าสู่กระบวนการจัดการจนไม่เหลือการฝังกลบ และพร้อมเดินหน้าต่อยอดสู่การสร้างพลังงานสะอาด เพื่อเป็นต้นแบบความยั่งยืนให้กับศูนย์การค้า ภาครัฐ เอกชน และชุมชนทั่วประเทศ
ดร.พรต ซอโสตถิกุล รองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “โครงการ Seacon Zero Waste เป็นก้าวสำคัญของเราในการยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมค้าปลีกไทย ภายใต้เป้าหมายเพื่อลดขยะฝังกลบให้เหลือศูนย์อย่างยั่งยืน เราให้ความสำคัญทั้งระบบ ตั้งแต่การปลูกฝังค่านิยมให้พนักงาน-ร้านค้า การออกแบบพื้นที่แยกขยะที่ใช้งานง่ายสำหรับลูกค้า ไปจนถึงการแปรรูปขยะกลับมาเป็นทรัพยากรและพลังงาน ซึ่งไม่เพียงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยสร้างพฤติกรรมใหม่ให้สังคมเดินหน้าไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างแท้จริง และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”
โครงการ Seacon Zero Waste ดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง 2 สาขา ได้แก่ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ และศูนย์การค้าซีคอน บางแค
โดยจัดการขยะใน 3 แนวทางหลัก ได้แก่
• ขยะอินทรีย์ - นำไปผลิตปุ๋ย อาหารสัตว์ หรือน้ำหมักชีวภาพ
• ขยะรีไซเคิล - นำกลับสู่กระบวนการใช้ซ้ำและขายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
• วัสดุพลังงานเชื้อเพลิง (RDF) - แปรรูปเป็นพลังงานทดแทน ลดการฝังกลบ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการขยะตลอดกว่า 3 ปี (พ.ศ. 2566-2568)
ลดขยะฝังกลบอย่างเป็นระบบจำนวนกว่า 20,000 ตัน/ปี พร้อมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 2,400,000 กิโลกรัม CO₂ ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 250,000 ต้น
ปริมาณขยะที่ได้รับการจัดการ (รวม 2 สาขา)
• ขยะอินทรีย์ - 3,600,000 กิโลกรัม (หลังคัดแยกน้ำ) (เริ่มคัดแยก มีนาคม 2566)
• ขยะรีไซเคิล - 170,000 กิโลกรัม (เริ่มคัดแยก มิถุนายน 2567)
• วัสดุพลังงานเชื้อเพลิง (RDF) - 270,000 กิโลกรัม (เริ่มคัดแยก กันยายน 2568)
ความสำเร็จของโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึงพันธมิตรด้านการจัดการขยะ เช่น กรุงเทพมหานคร, กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ กรุ๊ป, บริษัท อินโนเวสท์ จำกัด, บริษัท ส.พัฒนา เปเปอร์ จำกัด, บริษัท เวสท์บาย เดลิเวอรี่ จำกัด, มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ตลอดจนเครือข่ายชุมชนโดยรอบ รวมถึงร้านค้าภายในศูนย์ฯ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
กลุ่มศูนย์การค้าซีคอนฯ จะเดินหน้าขยายผลโครงการ Zero Waste ไปยังมิติอื่นในอนาคต เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ด้านความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมค้าปลีกไทย และยืนยันเจตนารมณ์ว่า “Zero Waste คือสิ่งที่ทำได้จริง”