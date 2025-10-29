xs
xsm
sm
md
lg

ซีคอนฯ ปักหมุดความสำเร็จ ‘ศูนย์การค้าไทยรายแรก’ สู่ Zero Waste เต็มรูปแบบ พลิกขยะกว่า 20,000 ตันต่อปี สู่ศูนย์อย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลุ่มศูนย์การค้าซีคอนฯ ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญของโครงการ “Seacon Zero Waste: จากขยะ สู่พลังงาน สร้างอนาคตสะอาด” อย่างเป็นทางการ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมค้าปลีกไทย ในฐานะ “ศูนย์การค้าไทยรายแรก” ที่สามารถบริหารจัดการขยะครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมบรรลุผลสู่ Zero Waste เต็มรูปแบบ 

ซึ่งพลิกขยะรวมกว่า 20,000 ตันต่อปีให้เหลือศูนย์ เป็นปริมาณขยะรวมก่อนคัดแยก มีสัดส่วนความชื้นและน้ำจากขยะอินทรีย์เป็นหลัก และเมื่อคัดแยกอย่างเป็นระบบ ขยะทั้งหมดจึงสามารถเข้าสู่กระบวนการจัดการจนไม่เหลือการฝังกลบ และพร้อมเดินหน้าต่อยอดสู่การสร้างพลังงานสะอาด เพื่อเป็นต้นแบบความยั่งยืนให้กับศูนย์การค้า ภาครัฐ เอกชน และชุมชนทั่วประเทศ

ดร.พรต ซอโสตถิกุล รองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “โครงการ Seacon Zero Waste เป็นก้าวสำคัญของเราในการยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมค้าปลีกไทย ภายใต้เป้าหมายเพื่อลดขยะฝังกลบให้เหลือศูนย์อย่างยั่งยืน เราให้ความสำคัญทั้งระบบ ตั้งแต่การปลูกฝังค่านิยมให้พนักงาน-ร้านค้า การออกแบบพื้นที่แยกขยะที่ใช้งานง่ายสำหรับลูกค้า ไปจนถึงการแปรรูปขยะกลับมาเป็นทรัพยากรและพลังงาน ซึ่งไม่เพียงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยสร้างพฤติกรรมใหม่ให้สังคมเดินหน้าไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างแท้จริง และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”
โครงการ Seacon Zero Waste ดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง 2 สาขา ได้แก่ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ และศูนย์การค้าซีคอน บางแค 

โดยจัดการขยะใน 3 แนวทางหลัก ได้แก่
• ขยะอินทรีย์ - นำไปผลิตปุ๋ย อาหารสัตว์ หรือน้ำหมักชีวภาพ
• ขยะรีไซเคิล - นำกลับสู่กระบวนการใช้ซ้ำและขายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
• วัสดุพลังงานเชื้อเพลิง (RDF) - แปรรูปเป็นพลังงานทดแทน ลดการฝังกลบ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการขยะตลอดกว่า 3 ปี (พ.ศ. 2566-2568)
ลดขยะฝังกลบอย่างเป็นระบบจำนวนกว่า 20,000 ตัน/ปี พร้อมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 2,400,000 กิโลกรัม CO₂ ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 250,000 ต้น
ปริมาณขยะที่ได้รับการจัดการ (รวม 2 สาขา)
• ขยะอินทรีย์ - 3,600,000 กิโลกรัม (หลังคัดแยกน้ำ) (เริ่มคัดแยก มีนาคม 2566)
• ขยะรีไซเคิล - 170,000 กิโลกรัม (เริ่มคัดแยก มิถุนายน 2567)
• วัสดุพลังงานเชื้อเพลิง (RDF) - 270,000 กิโลกรัม (เริ่มคัดแยก กันยายน 2568)

ความสำเร็จของโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึงพันธมิตรด้านการจัดการขยะ เช่น กรุงเทพมหานคร, กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ กรุ๊ป, บริษัท อินโนเวสท์ จำกัด, บริษัท ส.พัฒนา เปเปอร์ จำกัด, บริษัท เวสท์บาย เดลิเวอรี่ จำกัด, มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ตลอดจนเครือข่ายชุมชนโดยรอบ รวมถึงร้านค้าภายในศูนย์ฯ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มศูนย์การค้าซีคอนฯ จะเดินหน้าขยายผลโครงการ Zero Waste ไปยังมิติอื่นในอนาคต เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ด้านความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมค้าปลีกไทย และยืนยันเจตนารมณ์ว่า “Zero Waste คือสิ่งที่ทำได้จริง”





ซีคอนฯ ปักหมุดความสำเร็จ ‘ศูนย์การค้าไทยรายแรก’ สู่ Zero Waste เต็มรูปแบบ พลิกขยะกว่า 20,000 ตันต่อปี สู่ศูนย์อย่างยั่งยืน
ซีคอนฯ ปักหมุดความสำเร็จ ‘ศูนย์การค้าไทยรายแรก’ สู่ Zero Waste เต็มรูปแบบ พลิกขยะกว่า 20,000 ตันต่อปี สู่ศูนย์อย่างยั่งยืน
ซีคอนฯ ปักหมุดความสำเร็จ ‘ศูนย์การค้าไทยรายแรก’ สู่ Zero Waste เต็มรูปแบบ พลิกขยะกว่า 20,000 ตันต่อปี สู่ศูนย์อย่างยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น