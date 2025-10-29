พ่อเลี้ยงเจตั้งข้อสังเกต คำพูดสะเทือนอธิปไตย “ไทยล้ำแดน” ของ “อนุทิน” หนักกว่า “อุ๊งอิ๊ง” จี้ใช้มาตรฐานเดียวกัน สอบยุติปฏิบัติหน้าที่

ศึกคำพูดสะเทือนอธิปไตย! “อนุทิน” ลั่น “ไทยล้ำแดน” พ่อเลี้ยงเจตั้งคำถามหนักกว่า “อุ๊งอิ๊ง” บอก “ทหารไทยคือฝั่งตรงข้าม” หรือไม่ จี้ใช้มาตรฐานเดียวกัน ยุติปฏิบัติหน้าที่-ดำเนินคดี
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในโซเชียลเน็ตเวิร์ก หลังมีการเปรียบเทียบความรุนแรงของคำพูดทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ระหว่างกรณีที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร เคยระบุว่า “ทหารไทยคือฝั่งตรงข้าม” กับคำกล่าวของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่ระบุว่า “ไทยล้ำแดน” ในประเด็นพิพาทเขตแดน โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าคำพูดของนายอนุทิน นั้นสร้างความเสียหายต่ออธิปไตยของชาติในเวทีโลกอย่างชัดเจนกว่า และเรียกร้องให้ ส.ส. ส.ว. รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้มาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบและนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
วันนี้ (29 ต.ค.) แฟนเพจเฟซบุุ๊ก พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร โพสต์ภาพและข้อความระบุถึงประเด็นร้อนที่ถูกจุดขึ้นบนโซเชียลฯ และกลายเป็นที่ถกเถียงในวงกว้าง คือการเปรียบเทียบคำพูดของนักการเมืองระดับสูงสองราย ที่ถูกมองว่าสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยและความมั่นคง
พ่อเลี้ยงเจและนักวิจารณ์หลายรายชี้ว่า คำพูดของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในประเด็นพื้นที่พิพาทชายแดน ที่มีการกล่าวในทำนองว่า “ไทยล้ำแดน” นั้นมีน้ำหนักความเสียหายต่อประเทศชาติในทางอธิปไตยที่รุนแรงกว่าคำพูดของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ที่กล่าวถึงบทบาทของทหารไทยเป็น “ฝั่งตรงข้าม” ซึ่งถูกมองว่าเป็นประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศมากกว่า
พ่อเลี้ยงเจระบุว่า คำพูดของ นายอนุทิน ในฐานะผู้นำทางการเมืองระดับสูง อาจถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานยืนยันโดยกัมพูชา หรือประเทศคู่กรณีอื่นๆ ในเวทีโลก เพื่อกล่าวอ้างสิทธิในพื้นที่พิพาท ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงและร้ายแรงต่อการรักษาดินแดนและอธิปไตยของประเทศไทย โดยมีการตั้งข้อสังเกตถึงความสอดคล้องของคำพูดดังกล่าวกับโพสต์ของ นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งถูกมองว่าเป็นการ 'พูดสอดคล้อง' กับฝ่ายคู่กรณี
พ่อเลี้ยงเจจึงตั้งคำถามอย่างเผ็ดร้อนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลไกการตรวจสอบของรัฐสภา ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) รวมถึงบุคคลสาธารณะ (นักน้อง) ว่าเหตุใดจึงไม่มีการดำเนินการเรียกร้องให้ นายอนุทิน หยุดปฏิบัติหน้าที่และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อตรวจสอบความผิดในมาตรฐานเดียวกันกับที่เคยเกิดขึ้นกับกรณีอื่นๆ ที่ถูกกล่าวหาว่าสร้างความเสียหายต่อประเทศ
มีการย้ำจุดยืนอย่างหนักแน่นว่า ไม่ว่าการกระทำหรือคำพูดจะมาจากบุคคลใด หากสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อประเทศชาติ จะต้องถูกตรวจสอบและดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมด้วย “มาตรฐานเดียวกัน” โดยคำกล่าวแก้ตัวหรือชี้แจงภายหลังของผู้พูดถูกมองว่า "ฟังไม่ขึ้น" และไม่สามารถลบล้างความเสียหายที่เกิดขึ้นไปแล้วได้
