ชาวเน็ตเกาหลีเดือด! จวก “ฮุน มาเนต” ปล่อย “อี แจ-มยอง” นั่งรอ 9 นาที ซัดนึกว่าตัวเองเป็น “ปูติน” หรือไง จี้หยุดสนับสนุนกัมพูชา

ชาวเน็ตเกาหลีใต้เดือด “ฮุน มาเนต” มาสาย ปล่อยให้ประธานาธิบดี “อี แจ-มยอง” นั่งรอเก้อ 9 นาที ระหว่างนัดหารือทวิภาคที่มาเลเซีย จวกคิดว่าตัวเองเป็น “ปูติน” หรือ พร้อมเรียกร้องเลิกสนับสนุนกัมพูชา ด้านทำเนียบ ปธน.เกาหลีแจงเป็นเหตุสุดวิสัย
สื่อเกาหลีใต้รายงานกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรง หลังนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เข้าร่วมหารือทวิภาคีกับ นายอี แจ-มยอง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ล่าช้ากว่ากำหนดราว 9 นาที ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวานนี้ (27 ต.ค.)
สถานีโทรทัศน์ KBS ของเกาหลีใต้รายงานว่า ในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชายังมาไม่ถึง ประธานาธิบดี อี แจ-มยอง ต้องนั่งรออยู่ภายในห้องประชุม พร้อมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ดื่มน้ำ นำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูเพื่อฆ่าเวลา เหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกไว้ในคลิปวิดีโอที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในสื่อสังคมออนไลน์ของเกาหลีใต้
หลังคลิปถูกเผยแพร่ ชาวเน็ตเกาหลีใต้จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นตำหนิผู้นำกัมพูชา โดยบางรายระบุว่า “การมาสายคือการดูถูกประเทศอื่น” และ “ควรหยุดให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ประเทศนี้” ขณะที่อีกหลายความเห็นระบุว่า “มาสาย 9 นาที เท่ากับเยาะเย้ยเกาหลีใต้” และเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาความสัมพันธ์กับกัมพูชาใหม่
อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ได้ชี้แจงว่า นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต มาถึงบริเวณอาคารตรงเวลา แต่ไม่สามารถเข้าห้องประชุมได้ตามกำหนด เนื่องจากนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเพิ่งมาถึงก่อนหน้า นายฮุน มาเนต ต้องรออยู่ด้านนอก ให้เจ้าหน้าที่เคลียร์เส้นทางเพื่อความปลอดภัย ถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่มักเกิดขึ้นในการประชุมระดับนานาชาติ
แม้มีคำชี้แจงจากฝ่ายเกาหลีใต้ แต่ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นที่ถกเถียงในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะในหมู่ชาวเกาหลีใต้ที่มองว่า เหตุการณ์นี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์และมารยาททางการทูตระหว่างสองประเทศ
ตัวอย่างความเห็นของชาวเกาหลีใต้ ในคอมเมนต์ ใต้คลิป https://www.youtube.com/watch?v=DE_4XYVfkyw
@붉은약초 : ว้าว...กัมพูชา ฮ่าๆ แกคิดว่าตัวเองเป็นปูตินรึไง? กัมพูชาไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะจ่ายภาษีให้ฉัน ออกไปจากที่นี่ซะ
@햄스터사랑-k9j : ตัดการสนับสนุนแล้วใช้เงิน 400,000 ล้านวอนกับประชาชนของเรา
@QUEEN880-l2g : นายกรัฐมนตรีกัมพูชาจะต้องเสียใจที่สายไปเก้านาที จำไว้เก้านาทีนั้น
@예림-x2z : กัมพูชายังคงไม่รู้สึกตัว ไม่จำเป็นต้องใส่ใจพวกเขาเลย
@한낭만-e5k : เงินช่วยเหลือกัมพูชาเข้ากระเป๋านายกฯ ผู้สนับสนุนกลุ่มอาชญากร!
@gksgks-lq4zl : คุณควรจะมาก่อน คุณเป็นคนเสนอให้ประชุม แล้วตอนนี้คุณกลับทำให้เกาหลีต้องรอ? คุณเป็นประเทศที่อ่อนแอที่สุด แถมยังเลียนแบบปูตินอีก... นั่นไม่ใช่ความหยาบคายทางการทูตเหรอ? คุณบ้าไปแล้วเหรอ?
@온리원_NN : เราต้องตัดการสนับสนุนกัมพูชาทั้งหมดและใช้แรงกดดันที่เข้มข้นยิ่งขึ้น
@김혜숙-m3x : นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้พบกันอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม อย่าไว้ใจใครก็ตามที่จงใจผิดสัญญา
@okokokok-05 : หยุดสนับสนุนกัมพูชาซะที!!!!!!
@hun2a : เผด็จการที่ปกครองยาวนานถึง 40 ปี...
@느리게걷기-f3m : นี่คือยุนซอกยอลแห่งกัมพูชาใช่ไหม?
@mikeaurelius : จีนอยู่ข้างหลังคุณ ดังนั้นอย่าหยาบคายมากนัก
@jckwon24 : โลกจะต้องยุติการสนับสนุนกัมพูชา
@대한-u4c2s : ไม่มีความเกรงใจต่อผู้นำประเทศอื่นเลย...หยุดสนับสนุนพวกเขาซะ
@바람처럼부는 : ตัดการสนับสนุนทั้งหมดไปยังกัมพูชา ปิดกั้นวีซ่าทำงาน และปิดกั้นธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด
@lovein7630 : มาสายตั้ง 9 นาทีเลยนะ บ้ารึเปล่า
@420flow_ : กัมพูชาเป็นประเทศที่ไร้อนาคต หากคุณรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ คุณคงอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าเห็นด้วย ในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่ง ผมเสียใจจริง ๆ ที่ต้องพูดแบบนี้ แต่กัมพูชาเป็นประเทศที่ไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ เลยจากการแลกเปลี่ยน
@ARU-h8m2c : ถึงจะเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะมาสาย...คุณควรจะขอโทษที่ไปสายตอนมา หรืออย่างน้อยก็แกล้งขอโทษ หรืออย่างน้อยก็พูดอะไรสักอย่าง... คุณไปฝึกนิสัยนี้มาจากไหน
@정덕기-y6d : ทำไมพวกเขาถึงจัดการประชุมสุดยอดแบบนี้?
มันน่าหงุดหงิดจริงๆ
ตัดความช่วยเหลือกัมพูชา
ทำไมเกาหลีต้องก้มหัวให้ทุกประเทศด้วย?
เกาหลีอ่อนแอขนาดนั้นเลยเหรอ?
ทำไมพวกเขาถึงเป็นมิตรกับคนหยาบคายแบบนี้?
ประธานาธิบดีอีแจมยองและผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเข้าใจเรื่องนี้
และพวกเขาต้องแสดงความคิดเห็นต่อประธานาธิบดี
พวกเขาไม่ควรทำตัวเหมือนลุงข้างบ้านที่ใจดีและอ่อนโยนอย่างไม่มีเงื่อนไข
ประธานาธิบดีคือหน้าตาของประเทศชาติ การเป็นมิตรอย่างไม่มีเงื่อนไขหมายความว่าประเทศชาติ
ปฏิบัติต่อเกาหลีใต้เหมือนคนโง่
นี่ไม่ได้หมายความว่าประธานาธิบดีถูกเพิกเฉยเท่านั้น แต่ยังหมายความว่าทั้งประเทศและประชาชนกำลังถูกเพิกเฉยอีกด้วย
@김복희-n8o : 9 นาทีนี่มันนานมากเลยนะ ฉันควรจะร่วมมือกับประเทศที่เห็นแก่ตัวแบบนี้ไหม? มันเป็นเรื่องของเวลา
@eunsukkim6581 : ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากคุณไม่สามารถรักษาการนัดหมายของคุณได้... คุณก็ล้มเหลวในขั้นพื้นฐานแล้ว