คณะบุคคล และประชาชน เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระพันปีหลวง อย่างต่อเนื่อง เป็นวันที่ 3

วันที่ 28 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนาม ถวายความอาลัยในสมุดหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา เวลา08.30 น.- 16.00น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการนี้มีบุคคลสำคัญ คณะบุคคล คณะทูตานุทูต พระภิกษุสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระและ ประชาชนทั่วไปซึ่งแต่งกายในชุดสีดำ เดินทางถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยและด้วยความจงรักภักดีจำนวนมากเข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยและด้วยความจงรักภักดีอาทิ พล.ร.อ. ประเสริฐ บุญทรง อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
ผูัสื่อข่าวรายงานด้วยว่า หลังจากที่ประชาชนได้ลงนามถวายความอาลัยพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แล้ว ประชาชนส่วนหนึ่งได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกการเยี่ยมชม
นางกัลยา เฉิดพงษ์ตระกูล กล่าวว่า ตนอายุ 66 ปี เป็นคนปากเกร็ด นนทบุรี ก่อนหน้านี้มีครอบครัวอยู่ที่อำเภอ เบตง จังหวัดยะลามีโอกาสเข้ารับเสด็จฯรัชกาลที่9 กับสมเด็จพระพันปีหบวง หลายครั้ง และทุกครั้งที่ทราบว่าทั้งสองพระองค์จะเสด็จฯที่ไหน ถ้าสามารถไปได้จะเดินทางไปรับเสด็จฯเสมอและมีความประทับใจ ซาบซึ้งใจที่สองพระองค์จะมีทรงเข้าถึงประชาชน มีรับสั่งถามสารทุกข์สุขดิบ และที่สำคัญทั้งสองพระองค์ทรงมีพระเมตตาในการช่วยเหลือส่งเสริมให้ประชาชนไทยอยู่ดีกินดี ด้วยการสร้างอาชีพให้ดูแลตัวเองได้มีกินมีใช้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ตนมีความซาบซึ้งในพระเมตตาของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงสานต่อ ในชีวิตของตนทุกวันนี้ได้น้อมนำคำสั่งสอนของรัชกาลที่9 และพระพันปีหลวงมาใช้และได้นำมาสอนลูกสอนหลาน