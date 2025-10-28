อย.ประกาศ “ยาดมหงส์ไทย สูตร 2” ผิดมาตรฐาน พบปนเปื้อนจุลินทรีย์ เตือนหยุดใช้ทันที

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศผลตรวจสอบ “ยาดมผสมสมุนไพร ตราหงส์ไทย สูตร 2” เลขทะเบียน G 309/62 พบไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด หลังตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนหลายชนิด เตือนประชาชนหยุดใช้ทันที พร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ผลิต
วันนี้ (28 ต.ค.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เผยแพร่ประกาศผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร “ยาดมผสมสมุนไพร ตราหงส์ไทย สูตร 2” หมายเลขทะเบียน G 309/62 พบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานสำหรับตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2564
ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบการ ปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ หลายชนิด ได้แก่
•Total Aerobic Microbial Count
•Total Combined Yeasts and Mould Count
•Clostridium spp.
การปนเปื้อนดังกล่าวทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ถูกจัดเป็น “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผิดมาตรฐาน” ตามมาตรา 60 (2) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตโดย หงส์ไทยพาณิชย์ รุ่นการผลิต 000332 วันที่ผลิต 9 ธันวาคม 2567 และวันหมดอายุ 8 ธันวาคม 2570 ซึ่งขณะนี้ อย. อยู่ระหว่างตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ผลิตและผู้จำหน่าย ซึ่งอย. เตือนผู้บริโภคให้ หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ทันที หากพบว่าเป็นล็อตหรือรุ่นที่ประกาศเตือน พร้อมแนะนำให้ตรวจสอบเลขทะเบียน อย. วันที่ผลิต และวันหมดอายุให้ชัดเจนก่อนซื้อหรือใช้งานทุกครั้ง
อย่างไรก็ตาม การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผิดมาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยทาง อย. ย้ำว่าผู้บริโภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ safetyalert.fda.moph.go.th เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพ