"คนละครึ่งพลัส" ใช้สิทธิ์ได้กับรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ บีทีเอส-เอ็มอาร์ที-สายสีแดง

โครงการคนละครึ่งพลัสสามารถใช้ได้กับรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีทอง สายสีเหลือง สายสีชมพู รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีสายสีน้ำเงิน สายสีม่วง และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึง 5 ทุ่ม เฉพาะตั๋วเที่ยวเดียวเท่านั้น เติมเงินลงบัตรโดยสารไม่ได้
วันนี้ (28 ต.ค.) จากกรณีที่รัฐบาลดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัส แก่ประชาชน 20 ล้านคน เพื่อเพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศ โดยภาครัฐจะสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปในลักษณะการร่วมจ่าย (Co – pay) ระหว่างประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ 50% และรัฐบาล 50% ผ่าน G–Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง วันละไม่เกิน 200 บาท ซึ่งวงเงินที่ได้รับสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบภาษี สูงสุด 2,400 บาท และผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษี 2,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2568
รถไฟฟ้าบีทีเอส และสายสีทอง รองรับคนละครึ่งพลัส สามารถใช้ร่วมกับประเภทบัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card) ได้ที่เจ้าหน้าที่สถานี ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 23.00 น. สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน และบัตรจะไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้ อีกทั้งไม่สามารถใช้เติมเงิน หรือเติมเที่ยวเดินทางในบัตรแรบบิทได้
รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ใช้สิทธิ์ซื้อเหรียญบุคคลทั่วไป หรือผู้สูงอายุและเด็กได้ ที่ห้องออกบัตรโดยสารสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานี ตั้งแต่ 29 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 23.00 น. ได้สูงสุดตามวงเงินสิทธิ์คงเหลือภายในวันนั้นๆ และเดินทางภายในวันเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถซื้อหรือเติมเงินเข้าบัตรโดยสาร MRT ทุกประเภท และไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายสีเหลือง รองรับคนละครึ่งพลัส สามารถใช้ร่วมกับประเภทบัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card) ได้ที่เจ้าหน้าที่สถานี ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 23.00 น. สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน และบัตรจะไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้ อีกทั้งไม่สามารถใช้เติมเงิน หรือเติมเที่ยวเดินทางในบัตรแรบบิทได้
รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายสีชมพู รองรับคนละครึ่งพลัส สามารถใช้ร่วมกับประเภทบัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card) ได้ที่เจ้าหน้าที่สถานี ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 23.00 น. สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน และบัตรจะไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้ อีกทั้งไม่สามารถใช้เติมเงิน หรือเติมเที่ยวเดินทางในบัตรแรบบิทได้
รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส สำหรับซื้อเหรียญโดยสารเท่านั้น สามารถแจ้งใช้สิทธิกับทางเจ้าหน้าที่ ณ ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารได้ทุกสถานี เริ่มวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 23.00 น. ของทุกวัน กรณีซื้อเหรียญโดยสารแล้ว ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้