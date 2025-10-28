คปท. ยุติชุมนุมข้างสะพานชมัยมรุเชฐ คืนพื้นที่ กทม. ขอร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวง

คปท. ประกาศยุติการชุมนุมบริเวณข้างสะพานชมัยมรุเชฐ คืนพื้นที่ให้กรุงเทพมหานคร ย้ำไม่มีแรงกดดันจากรัฐบาล แต่ขอร่วมแสดงความอาลัยในช่วงเวลาสำคัญของชาติ
วันนี้ (28 ต.ค.) ที่สะพานชมัยมรุเชฐ ข้างทำเนียบรัฐบาล นายพิชิต ไชยมงคล แกนนำ คปท. พร้อมด้วย นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกฯ และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันแถลงข่าว โดยนายพิชิต บอกว่า 270 กว่าวันที่ คปท.ชุมนุม ติดตามการทำงานของรัฐบาล และเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศ และผดุงไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรม และขยับมาตรวจสอบการทำงานนโยบายของหลายรัฐบาล เช่น การตรวจสอบเรื่องของกาสิโน และการปกป้องอธิปไตย จนก่อเกิดเป็นคณะร่วมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตย ซึ่งมีการชุมนุมใหญ่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไป 3 รอบ แต่ตอนนี้ทุกคนทราบดีว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศขณะนี้เป็นที่เสียใจของคนไทยทั้งประเทศ รวมถึงสถานการณ์พื้นที่ชายแดน ก็เป็นสิ่งที่เฝ้าติดตาม
วันนี้ทางรัฐบาลมอบหมายให้ นายสุชาติ มาพูดคุยหารือกับกลุ่ม คปท. ก็ได้ข้อสรุปว่า คปท. จะยุติการชุมนุมบริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ นับจากวันนี้เป็นต้นไป แต่ก็มีข้อเสนอที่เราเคยยื่นให้กับรัฐบาลได้ดำเนินการ 3 - 4 เรื่อง ซึ่งก็ตรงกับนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว เช่น การไม่เอากาสิโนและพนันออนไลน์ ซึ่งคัดค้านมาตั้งแต่รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ต้องไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะมาตรา 112 รวมถึงเรื่องของ MOu 43-44 ที่เราเห็นด้วยให้ยกเลิก เพราะเราไม่ไว้ใจกัมพูชา และต้องฝากรัฐบาลอย่าไว้ใจกัมพูชามากกว่านี้ โดย คปท. จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบต่อไป
ขณะเดียวกัน ยังมีเรื่องพระราชบัญญัติศูนย์กลางประกอบธุรกิจการเงิน ที่ก็ควรจะยกเลิกทันที เพราะมันคล้ายกับการตั้งกองทุนหรือธนาคารที่ฟอกเงิน เหมือนในกัมพูชา จึงกังวลว่าจะมีความเชื่อมโยงกับกาสิโน ซึ่งเรื่องนี้เราก็เคยยื่นกับรัฐบาลไปแล้ว รวมไปถึงการเช่าที่ 99 ปี ที่จะขอคืนจากต่างชาติได้ยาก ดูตัวอย่างที่บ้านหนองจาน 40 ปี กว่าจะขอคืนพื้นที่ได้ด็ยาก ดังนั้นจะต้องขอฝากรัฐบาลด้วย
ส่วนเรื่องชั้น 14 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาการเมือง ได้ตัดสินไปแล้ว รัฐบาลก็ต้องไปดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป
ด้าน นายสุชาติ กล่าวขอบคุณแกนนำ คปท. และมวลชน ที่ได้คืนพื้นที่ ซึ่งตนได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรี และมีดำริมาว่าให้มาประสานกับทางผู้ชุมนุม ว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ คนไทยทุกคนมีความเสียใจที่เกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน และมีพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพ นายกรัฐมนตรีก็อยากให้เส้นทางที่พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จผ่านมีความปลอดภัย และจะได้มีประชาชนมาคอยรับเสด็จ ส่วนข้อเรียกร้องทั้งหมดที่เอ่ยมา เป็นสิ่งที่รัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล รับปฏิบัติอยู่แล้ว
“ขอขอบคุณในน้ำใจ การเสียสละ และความตั้งใจของ คปท. ส่วนข้อเรียกร้องทางรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตาม ผมจำได้ทั้งหมดที่พฟุด ถ้าผมไม่ทำ มาจัดการได้เลย และหากมีอะไรก็ขอให้แจ้งมา อะไรที่ทำเพื่อประเทศชาติได้ ผมทำอยู่แล้ว” นายสุชาติ กล่าว
ขณะที่ นายประสาร มฤคพิทักษ์ ยืนยันว่า การหารือในวันนี้ รัฐบาลไม่ได้มากดดันให้ ตปท. ยกเลิกการชุมนุม แต่เป็นการหารือร่วมกันเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ถือว่าเป็นวาระสำคัญของประเทศ ที่ประชาชนทุกคนจะร่วมใจเป็นหนึ่ง เพื่อถวายความอาลัย ดังนั้นการยุติการชุมนุมในวันนี้ จึงไม่ใช่เรื่องของการกดดันจากรัฐบาล และตลอดระยะเวลาการเคลื่อนไหวของ คปท. ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าประชาชนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญจากการออกมาเคลื่อนไหวได้