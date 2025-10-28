กองทัพบก เตรียมสรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ไตรมาสแรกปีงบฯ 2569 ต่อผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยพรุ่งนี้ พร้อมบรรยายพิเศษปม อาชญากรรมข้ามชาติ รอบชายแดนไทย
วันนี้ (28 ต.ค.) สำนักงานเลขานุการกองทัพบก แจ้งกำหนดการเชิญ สื่อมวลชนทำข่าวการบรรยายสรุปสถานการณ์ไทยกัมพูชา ในไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2569 ให้แก่คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย ที่ห้องประชุมกรมข่าวทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก ราชดำเนิน ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 9 นาฬิกา
โดยมีพลโท ธีรนันท์นันทขว้าง เจ้ากรมข่าวทหารบก (จก.ขว.ทบ.) เป็นประธานการประชุมเพื่อย้ำแนวทางการดูแล ความปลอดภัยประชาชน และรักษาอธิปไตย ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบก ที่ยึดในงื่อนไข 4 ข้อ จากการประชุมจีบีซี ไทย-กัมพูชา คือ การถอนอาวุธหนัก ออกจากแนวชายแดน /เก็บกู้วัตถุระเบิด /ร่วมมือกันปราบปรามสแกมเมอร์ และหาแนวทางบริหารพื้นที่ชายแดน
ทั้งนี้กรมข่าวทหารบก ได้จัดบรรยายให้กับผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศใน 2 หัวข้อคือหัวข้อ "ภาพรวมสถานการณ์อาชญากรรมข้ามชาติ รอบชายแดนไทย (Overview of Transnational Crimes Beyond Thailand's Borders)" โดย พ.ต.ท. นิยม กาเซ็ง รองผู้กำกับการ ฝ่ายความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศ สำนักงานผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และบรรยายสรุปหัวข้อ “ข้อแนะนำการปฏิบัติทางการทูต” และ กิจกรรมการนำคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศเยี่ยมชมหน่วยงานทางทหารเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยกองการทูตฝ่ายทหารบกสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหารบก
ทั้งนี้กองทัพบกจะเปิดให้ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศได้ซักถามข้อสงสัย โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรม อาชญากรรมข้ามชาติและปัญหาสแกมเมอร์