ร้านอาหารโอดเจออินฟลูฯ ไร้คุณภาพ รีวิวแต่ไม่ชิม-ใช้อาหารเป็นพร็อพ ซ้ำถูกสาปแช่งให้ร้านเจ๊ง

ยุ้งเกลือ บ้านแหลม ร้านอาหารท้องถิ่น ใน จ.เพชรบุรี โพสต์ระบายความรู้สึกหลังปฏิเสธร่วมงานกับอินฟลูฯ รายหนึ่งที่เคยจ้างรีวิวเมื่อปีก่อน ซึ่งทางอินฟลูฯ เคยทำพฤติกรรม รีวิวอาหารโดยไม่มีการชิมจริง-นำอาหารเป็นแค่พร็อพเท่านั้น ทางร้านจึงขอไม่ร่วมงานอีกครั้ง แต่กลับถูกอินฟลูฯ โทร.มาต่อว่าอย่างรุนแรง พร้อมทั้งสาปแช่งให้ร้านเจ๊ง
เมื่อวันที่ 27 ต.ค. เพจ "ยุ้งเกลือ บ้านแหลม" ร้านอาหารท้องถิ่น ใน จ.เพชรบุรี ได้ออกมาโพสต์ระบายความอัดอั้น หลังปฏิเสธการร่วมงานกับอินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่งที่เคยจ้างรีวิวเมื่อปีก่อน ล่าสุดอินฟลูฯ รายเก่าขอมารีวิวเป็นภาษาอังกฤษกับทางร้านอีกครั้ง แต่เจ้าของร้านปฏิเสธ ทางอินฟลูฯ โทร.มาต่อว่าอย่างรุนแรง พร้อมทั้ง "สาปแช่งให้ร้านเจ๊ง" นอกจากนี้ยังอ้างว่าเสียเวลาขับรถมาทั้งที่เจ้าของร้านยังไม่ได้ตอบรับการจ้างงาน
โดยทางเพจเล่าว่า "ในฐานะแอดมิน และ เจ้าของร้าน ขออนุญาตระบายอะไรยาวๆ หน่อยนะคะ
วันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือ มีอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งได้ติดต่อมาเพื่อรีวิว ซึ่งอินฟลูฯ ท่านนี้เคยมารีวิวร้านแล้วเมื่อปีก่อน โดยมีค่าใช้จ่ายรวมๆ แล้วเกือบ 5,000 บาท (ลง 3 แพลตฟอร์ม + ยิง ad) รวมถึงร้านสปอนเซอร์อาหาร โดยอินฟลูฯ ท่านนี้ได้สั่งอาหารและเครื่องดื่มประมาณ 7-8 เมนู การรีวิวได้จบไปด้วยดี แต่ทางร้านมีความคิดเห็นว่าทางร้านและอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้มีทัศนคติต่ออาหารไม่สอดคล้องกัน จึงเป็นการยากที่จะเกิดความร่วมมือกันอีกในอนาคต เหตุเพราะ
- อินฟลูฯ ท่านนี้รีวิวอาหารโดยไม่มีการชิม ทำให้อาหารที่เหลือหลายเมนูต้องถูกทิ้งขว้าง
- อินฟลูฯ ท่านนี้มุ่งเน้นให้ความสนใจเกี่ยวกับภาพวิว และการถ่ายภาพคู่กับอาหาร โดยขาดความสนใจต่อวัตถุดิบ และความเป็นมาของเมนูนั้นๆ (พยายามเล่าเขาก็ไม่ฟัง)
- อินฟลูฯ ท่านนี้ใช้การพิมพ์ด้วยเสียง ทำให้พบการสะกดผิดอย่างมาก และรีวิวในทุกๆ ร้านเหมือนกันหมด
- อินฟลูฯ ท่านนี้ไม่ได้แจ้งตั้งแต่ต้นว่าการรีวิวนี้มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช่เพียงการขอใช้สถานที่
เมื่อได้รับการติดต่ออีกครั้ง ทางร้านจึงปฏิเสธโดยอ้อมไปว่า เจ้าของร้านไม่สะดวก ไม่อยู่ร้าน แต่ทางอินฟลูฯ ท่านนี้ยังคงรบเร้าว่าการมาถ่ายวันนี้จะเป็นการนำเสนอสิ่งดีๆ สู่สังคม และจะมีการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ทางเจ้าของร้านได้ย้ำอีกครั้งว่าไม่สะดวก ขอดูเวลาอีกที ซึ่งหลังจากที่ทางอินฟลูฯ พอใจกับคำตอบจึงได้วางสายไป โดยย้ำให้เจ้าของร้านโทร.แจ้งด้วย
จากนั้นมีลูกค้าเข้าใช้บริการจำนวนมาก กว่าเจ้าของร้านจะว่างจากในครัวก็เป็นเวลา 15.00 น. เมื่อเวลา 15.46 น. ทางอินฟลูเอนเซอร์ได้ติดต่อมาต่อว่าเจ้าของร้านที่ไม่โทร.แจ้งเขาว่าจะไม่จ้างรีวิว ทำให้เขาเสียเวลาขับรถมา ทางเราพยายามอธิบายแล้วว่าติดทำอาหารให้ลูกค้า ไม่สามารถโทร.แจ้งได้ เมื่อเสร็จจึงพักรับประทานอาหารทำให้ไม่ได้ติดต่อกลับ (ยังไม่ได้รับปากว่าจะจ้างเลยนะ)
แต่ทางอินฟลูฯ ไม่รับฟังและได้ต่อว่า ว่าเจ้าของร้านเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่นำเสนอสิ่งดีๆ ให้คนอื่น รวมถึงได้สาปแช่งให้ร้านเจ๊ง ให้เวรกรรมตามทัน รวมถึงมีคำอาฆาตมาดร้ายต่างๆ (ขอไม่พูดถึงนะคะ) โดยทางร้านไม่ได้ตอบโต้อะไรเลย (พูดไม่ทัน)
ด้วยความเคารพ..
ทางร้านได้ให้เกียรติอินฟลูฯ ท่านนี้อย่างมากแล้ว
โดยไม่แจ้งไปตามตรงว่า
‘คุณภาพของคอนเทนต์ท่าน ไม่ตรงตามมาตรฐานของเรา’
เราไม่ได้ต้องการรีวิว
- ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
- อร่อยแสงออกปาก
- ฉ่ำมากแม่
- เลิศเลอ เพอร์เฟกต์
เราทำร้านยุ้งเกลือ บ้านแหลมขึ้นมาเพราะต้องการนำเสนออาหารท้องถิ่น
..อาหารที่แสดงความเป็น ’บ้านแหลม‘..
..วัตถุดิบที่มาจากชาวบ้าน..
..ทิวทัศน์ที่เป็นวิถีชีวิตของคนบ้านแหลมจริงๆ..
การที่อินฟลูฯ ท่านนี้รีวิว 5 ดาวโดยไม่มีการรับประทานอาหาร มองอาหารเป็นเพียงพร็อพถ่ายรูป รวมถึงการก๊อปปี้แคปชันรีวิวของตัวเองไปใช้กับทุกๆ ร้านโดยเปลี่ยนแค่ชื่อร้านกับเมนู เป็นการดูถูกความตั้งใจในการทำอาหารของคนครัว และจิตวิญญาณของร้านอย่างยิ่ง
เราจึงขออนุญาตไม่ร่วมงานอีก ฝากถึงอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้ (และท่านอื่นๆ) ว่า การเป็นนักรีวิวอาหาร ถ้าไม่มีความรู้ด้านวัตถุดิบ หรือการทำอาหาร สิ่งที่อย่างน้อยที่สุดที่ควรจะมีคือ passion ในอาหารนะคะ ถ้าคุณเป็นนักรีวิวที่มีคุณภาพ ลูกค้าจะติดต่อจ้างคุณเองโดยไม่ต้องใช้วิธีมัดมือชกคนอื่นค่ะ (เวลาโดนปฏิเสธแล้วจะได้ไม่ต้องโมโหฟาดงวงฟาดงาใส่คนอื่นเขา) ด้วยความเคารพ"