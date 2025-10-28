สละสลวยจับใจ! คำประพันธ์แสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง จากอักษรศาสตร์ จุฬาฯ สื่อความหมายสุดซาบซึ้ง

ชาวเน็ตแห่แชร์กันจนเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ คำประพันธ์แสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระพันปีหลวง จาก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ สื่อความหมายสุดซาบซึ้ง และมีภาษาสละสลวยจนคนยกให้เป็นที่สุด
เมื่อวันที่ 27 ต.ค. โลกออนไลน์แห่แชร์คำประพันธ์ของ ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ประพันธ์ขึ้น มีเนื้อความว่า
“เสด็จมาเปนสิริแก่รัฐราษฎร์
เสด็จมาเปนกิติประสาทสาร
เสด็จไปทรงสิรินิรันดร์กาล
เสด็จไปกิติพิมานสวรรค์เทอญ”
และเผยแพร่โดย “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
อย่างไรก็ตาม คำประพันธ์ดังกล่าวมียอดแชร์กว่า 6,500 ครั้ง และผู้คนจำนวนมากต่างชื่นชมคำประพันธ์ดังกล่าว ทั้งเรื่องการใช้ภาษาสละสลวย การเรียงร้อยคำได้สวยงาม ถ่ายทอดอารมณ์ได้ไพเราะซาบซึ้งกินใจ สมกับที่เป็นคณะอักษรศาสตร์ และนอกจากนี้ มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนำคำประพันธ์ดังกล่าวให้ “Chat GPT” ช่วยแปลและขยายความ แปลความรวม (แบบร้อยแก้วสละสลวย)
“เมื่อครั้งพระองค์เสด็จมาบังเกิด ทรงนำความเป็นสิริมงคลและเกียรติยศมาสู่แผ่นดินไทยและประชาชนทั่วทั้งประเทศ
แม้เมื่อเสด็จสู่สวรรคาลัย พระสิริพระเกียรติยังคงอยู่ชั่วนิรันดร์
ขอถวายพระพรให้เสด็จสถิตในวิมานสวรรค์อันรุ่งเรืองด้วยพระเกียรติยศตลอดกาลเทอญ”