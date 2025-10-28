ชาวเน็ตจี้ปม "ความบิดเบี้ยว" ในสังคมไทย เหตุข้าราชการ "นายว่าขี้ข้าพลอย" สร้างกฎล้นเกิน ดึงประเทศถอยหลังด้วยความจงรักภักดีปลอมๆ

หลังการสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวง และการกำหนดแนวทางการแสดงความอาลัยจากรัฐบาล ชาวเน็ตโพสต์ข้อความที่กำลังถูกแชร์อย่างแพร่หลาย โดยชี้ว่าปัญหาความบิดเบี้ยวและภาพลักษณ์เชิงลบที่เกิดขึ้น ไม่ได้มาจากราชวงศ์ แต่มาจาก "ระบบราชการที่อยากเป็นขี้ข้าจนล้นเกิน" และ "ประจบสอพลอจนทำร้ายพระราชวงศ์" พร้อมระบุว่า ข้าราชการบางส่วนสร้างกำแพงและพิธีกรรมที่ไม่มีใครร้องขอ ทั้งที่ราชสำนักมีพระราชประสงค์ให้ผ่อนปรนและใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น โดยผลลัพธ์สุดท้ายคือการทำให้สถาบันดูห่างเหิน
จากกรณีที่สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคต และรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการแสดงความอาลัย โดยขอความร่วมมือประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยชุดสีดำ หรือโทนสีเรียบ ไม่ฉูดฉาด เป็นระยะเวลา 90 วัน ด้านรัฐบาลขอความร่วมมือผ่อนปรนงานเลี้ยง แต่ทำรูปแบบเหมาะสม และบางกระทรวงต้องไว้ทุกข์ 1 ปี
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Patsawongkantamart Pongsawatdirartchasakon" ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นน่าสนใจระบุว่า
"มันไม่ใช่ราชวงศ์ที่สร้างปัญหา แต่คือระบบราชการที่อยากเป็นขี้ข้าจนล้นเกินความบิดเบี้ยวของสังคมไทยอยู่ตรงนี้แหละ ในหลายกรณีราชสำนักเขาผ่อนปรนแล้ว เขาอยากให้ประชาชนสะดวก เขาอยากลดพิธี ลดความยุ่งยาก ยิ่งในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ต่างต้องระมัดระวัง แต่พอผ่านมือราชการทีไร มันกลับกลายเป็นการสร้างกำแพงขึ้นมาเอง แล้วเอาความจงรักภักดีเป็นข้ออ้างในการขยายอำนาจตัวเอง
ข้าราชการบางคนรับบท “นายว่าขี้ข้าพลอย” ชี้นิ้วใส่ประชาชนอย่างถืออำนาจศักดิ์สิทธิ์ ทั้งที่ต้นทางเขาไม่ได้สั่งให้ทำอะไรแบบนั้นเลย ผลลัพธ์คือภาพลบทั้งหมดย้อนกลับไปที่สถาบัน นี่คือโรคเรื้อรังร้ายแรงของระบบราชการไทย “ประจบสอพลอจนกลายเป็นการทำร้ายพระราชวงศ์” ทุกครั้งที่พระองค์พยายามจะปรับให้เข้ายุค เข้ากับสมัย เข้ากับบริบทของผู้คนและสังคมที่เปลี่ยนไป ข้าราชการกลับดึงประเทศถอยหลังด้วยการประจบ
ทุกครั้งที่พระองค์จะทำให้ใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น พวกเขากลับทำให้ห่างออกไปด้วยกฎระเบียบและพิธีกรรมที่ไม่มีใครร้องขอ
นี่แหละคือปัญหาแท้จริงของประเทศ ไม่ใช่เพราะราชวงศ์ แต่เพราะระบบราชการที่ยึดติดกับความศักดิ์สิทธิ์ปลอมๆ จนแยกไม่ออกว่าอันไหน “การแสดงความจงรักภักดี” กับ “การเชิดชูยกหางตัวเอง” สุดท้าย คนที่รับผลกระทบคือสถาบันเองถูกทำให้ดูห่างเหินเพราะขี้ข้าที่ไม่รู้จัก “พอ” ในการประจบ"