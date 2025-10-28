ททท. ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ UA820 ลอสแอนเจลิส–กรุงเทพฯ United Airlines หวนคืนน่านฟ้าไทยในรอบ 11 ปี หนุนตลาดสหรัฐฯ โตต่อเนื่อง สะท้อนพลังกลยุทธ์ Airline Focus

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ UA820 เส้นทางลอสแอนเจลิส–กรุงเทพฯ (แวะพักที่ฮ่องกง) ของสายการบิน United Airlines ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นับเป็นการกลับมาทำการบินของสายการบินสัญชาติสหรัฐอเมริการายแรกในรอบกว่า 11 ปี สร้างหมุดหมายเชิงกลยุทธ์ภายใต้แผน Airline Focus ของ ททท. ในการขยายและกระจายนักท่องเที่ยวคุณภาพจากตลาดระยะไกลสู่ประเทศไทย โดยพิธีต้อนรับได้รับเกียรติจากนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ผู้บริหารสายการบิน United Airlines และหน่วยงานพันธมิตรด้านการบินร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
เที่ยวบิน UA820 ความจุ 257 ที่นั่ง ทำการบินทุกวัน (Daily Flight) โดยแวะพักที่ฮ่องกงทั้งขาไปและขากลับ รองรับความต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความเชื่อมั่นของสายการบินระดับโลกที่มีต่อศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมระดับนานาชาติ
ตลาดสหรัฐอเมริกาถือเป็นหนึ่งในตลาดระยะไกลที่มีศักยภาพสูง ทั้งในด้านกำลังซื้อและค่าใช้จ่ายต่อทริป โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 24 ตุลาคม 2568 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วกว่า 808,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และมีแนวโน้มแตะเป้าหมาย 1.09 ล้านคนภายในสิ้นปีนี้ คิดเป็นรายได้กว่า 62,000 ล้านบาท ซึ่งการกลับมาของ United Airlines ถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยในระยะยาว