“คุณหญิงพจมาน-พินทองทา” เข้าลงนามแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม

คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ พร้อมด้วย นางพินทองทา ชินวัตร เดินทางเข้าลงนามแสดงความอาลัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายในศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ พร้อมด้วยนางพินทองทา ชินวัตร เดินทางเข้าลงนามแสดงความอาลัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
บรรยากาศภายในศาลาเป็นไปด้วยความสงบและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีคณะบุคคลจากทุกภาคส่วนทยอยเดินทางเข้าร่วมลงนามแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวง ที่ทรงอุทิศพระองค์ตลอดพระชนมชีพเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า