“The Longevity Code” หนังสือแห่งยุคใหม่ เปิดมิติสุขภาพแนวลึกผ่านศาสตร์ยีน สู่สังคมอายุยืนของไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้มีการเปิดตัวหนังสือ “The Longevity Code” (รหัสลับแห่งอายุยืน) ผลงานร่วมของ พอล วสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ และ นายแพทย์ ปรัชญ์ พึ่งเจษฎา หรือ “หมออ๊อฟ” ภายใต้การบรรณาธิการของ นายธวัชชัย พืชผล จากสำนักพิมพ์ชั้นนำของประเทศ

งานเปิดตัวครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง เช่น ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์, ศาสตราจารย์ ดร.ทัชมัย ฤกษะสุต, สิทธิชัย และคุณดาวิกา แจ้งเจนกิจ, ดร.มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี, และแพทย์หญิง กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล สะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือระหว่างแวดวงวิชาการ การแพทย์ และผู้นำทางสังคมในการยกระดับสุขภาพคนไทยสู่สังคมอายุยืนอย่างแท้จริง

The Longevity Code เป็นหนังสือแนวสุขภาพเชิงวิทยาศาสตร์ที่อธิบาย “ศาสตร์แห่งยีนและอายุยืน” อย่างเข้าใจง่าย โดยเน้นแนวคิดสำคัญว่า “การรู้จักยีนของตัวเอง คือจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน”

เนื้อหาในเล่มชี้ให้เห็นว่าการตรวจยีนเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงทางพันธุกรรมตั้งแต่ต้น สามารถช่วยให้เรารับมือกับปัญหาสุขภาพก่อนเกิดอาการ ลดภาระค่าใช้จ่ายมหาศาลในระบบสาธารณสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้ประชาชนไทยได้อย่างแท้จริง

นายแพทย์ ปรัชญ์ พึ่งเจษฎา กล่าวในงานเปิดตัวว่า “หากเราสามารถตรวจยีนและเข้าใจรหัสพันธุกรรมของตัวเองได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เราจะสามารถดูแล ป้องกัน และปรับพฤติกรรมได้ตรงจุด ช่วยลดโอกาสเจ็บป่วยในอนาคต และเพิ่มอายุขัยอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งสังคมและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม”







