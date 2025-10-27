เคลมไม่เลิก!! "ลิซ่า" สวมชุด "ธงชาติไทย" ขึ้นโชว์คอนเสิร์ต ชาวเน็ตเขมรเคลมเป็นประเทศตัวเอง

หลังจาก "ลิซ่า" ปรากฏตัวในคอนเสิร์ต BLACKPINK WORLD TOUR < DEADLINE > IN BANGKOK ที่มาในชุดบอดี้สูทคริสตัล มีการนำสี “ธงชาติไทย” ประดับไว้ที่ชุด ล่าสุดชาวเน็ตเขมรเคลมว่าชุดดังกล่าวหมายถึงธงชาติของกัมพูชา
ทำเอาเหล่าบลิ๊งค์กรี๊ดลั่นสนามราชมังคลากีฬาสถาน คอนเสิร์ต BLACKPINK WORLD TOUR < DEADLINE > IN BANGKOK ที่ทั้ง 4 สาว จีซู, เจนนี่, โรเซ่ และ ลิซ่า กลับมาแสดงคอนเสิร์ตที่ไทยอีกครั้งในรอบ 2 ปี
โดยในวันที่ 26 ต.ค. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแสดงคอนเสิร์ตดังกล่าว "ลิซ่า" ได้ปรากฏตัวในชุดบอดี้สูทคริสตัลระยิบระยับเล่นแสงไฟสุดอลังการ มีการนำสี “ธงชาติไทย” ทั้งแดง ขาว น้ำเงิน มาประดับไว้บนชุดด้านหลังได้อย่างลงตัวที่สุด
ล่าสุดวันนี้ (27 ต.ค.) โลกออนไลน์แห่แชร์ภาพชุดสี “ธงชาติไทย” สุดปังของสาวลิซ่า มีชาวเน็ตกัมพูชามาเคลมว่าชุดที่ใส่นั้น หมายถึงธงชาติของกัมพูชาด้วย ทั้งสีน้ำเงิน สีแดง และสีขาว อ้างว่าเป็นปราสาทนครวัด
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เป็นจำนวนมาก เช่น คำว่าดักดานยังคงน้อยไป, จะเคลมให้ได้เลยโบร๋ว, เขมรนี่มันเขมรจริงๆ, หลอกตัวเองเก่งมาก, แม่มึงเอ๊ยยย ลูกอีช่างเคลม