"กัน" โอน 5 หมื่นคืน "ณวัฒน์" จบดราม่าเงินบริจาค? แต่ "ณวัฒน์" ไม่จบ! โพสต์สวนทันที "ไม่ต้องการเงินส่วนตัว" ชี้ต้องคืนจาก "มูลนิธิ"

ดราม่าความโปร่งใส "มูลนิธิกันจอมพลัง" ยังระอุ! หลัง "กัน จอมพลัง" ยืนยันโอนเงินส่วนตัว 50,000 บาท คืนให้ "ณวัฒน์ อิสรไกรศีล" เพื่อตัดปัญหาที่ทวงคืนเงินบริจาค แต่กลับถูก "ณวัฒน์" โต้กลับทันควัน ย้ำชัดไม่ต้องการเงินส่วนตัว แต่ต้องการเงินคืนจาก "มูลนิธิ" เพื่อความโปร่งใสและตัดความเกี่ยวโยงทางกฎหมาย
จากกรณีดราม่าที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์เกี่ยวกับนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ "กัน จอมพลัง" ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในหลายประเด็น โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับความโปร่งใสของ "มูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้" และความเชื่อมโยงทางการเมือง
ประเด็นหลักที่ถูกตั้งคำถามอย่างหนัก คือ ความโปร่งใสของเงินบริจาค เนื่องจากมีการเปิดเผยว่า "กัน จอมพลัง" ไม่ได้มีชื่อเป็นกรรมการบริหารของมูลนิธิฯ และที่สำคัญคือข้อบังคับบางข้อระบุให้ทรัพย์สินของมูลนิธิฯ ตกเป็นของ "มูลนิธิธรรมนัส" ในกรณีที่มูลนิธิฯ ต้องเลิกล้ม ซึ่งโยงไปถึงความสัมพันธ์ระหว่าง "กัน จอมพลัง" กับ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า
ต่อมา "กัน จอมพลัง" พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้ออกมาชี้แจง พร้อมยืนยันว่าเตรียมแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว และได้ยื่นเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยเข้ามาตรวจสอบมูลนิธิฯ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้ว โดยมีบุคคลที่มีชื่อเสียง อาทิ หนุ่ม กรรชัย และ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ออกมาแสดงความเห็นและตั้งคำถามอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมีดราม่าระหว่าง "กัน จอมพลัง" กับ น.ส. รักชนก ศรีนอก สส. พรรคประชาชน (ไอซ์ รักชนก) ซึ่งมีการโต้ตอบกันในประเด็นการประสานงานช่วยเหลือปัญหาชายแดน และการตั้งคำถามเรื่องการสนับสนุนทางการเงิน
ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเมื่อ นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ได้โพสต์ข้อความระบุว่า "ผมขอเงินที่บริจาคไปคืนเพราะเนื่องจากไม่บอกเบื้องหลังให้ครบ ทำให้เชื่อว่าเป็นของคุณกัน" โดยเป็นการทวงคืนเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท ที่เคยโอนช่วยเหลือภารกิจไป
ซึ่งในการแถลงการณ์ "กัน จอมพลัง" ได้แสดงความยินดีที่จะ ควักเงินส่วนตัว 50,000 บาท คืนให้คุณ ณวัฒน์ เพื่อความสบายใจ
ล่าสุดในวันนี้ (27 ต.ค.) "กัน จอมพลัง" ได้โพสต์ยืนยันว่า ได้โอนเงินส่วนตัวจำนวนดังกล่าวคืนให้คุณณวัฒน์แล้ว โดยโอนเข้าบัญชีที่คุณณวัฒน์เปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือทหาร
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีขาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นชื่นชมและให้กำลังใจ“กัน จอมพลัง” เป็นจำนวนมาก
ด้าน “ณวัฒน์” ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึง “กัน จอมพลัง” ว่า
“ผมไม่ได้ต้องการเงินส่วนตัวของกัน ผมต้องการเงินคืนจากมูลนิธิ เพื่อให้เราหลุดพ้นการเกี่ยวโยง” และ “บริษัทเรายึดกฎหมายเป็นหลักคุณโอนเงินส่วนตัวมาคืนเราจะบันทึกทางการบัญชีว่าอะไร”