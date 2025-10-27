"รฟท." ประกาศปรับแผนเดินรถหลายขบวน หลังคนร้ายลอบบึ้มริมรางรถไฟระแงะ นราธิวาส

เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณริมรางรถไฟพื้นที่ บ.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เบื้องต้นมีรายงานเจ้าหน้าที่ทหารพรานและประชาชนได้รับบาดเจ็บรวม 2 ราย ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว ล่าสุด "การรถไฟแห่งประเทศไทย" ประกาศปรับแผนการเดินรถในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเป็นการชั่วคราว เพื่อประเมินสถานการณ์ความปลอดภัย และเร่งซ่อมแซมความเสียหายโดยเร็วที่สุด พร้อมย้ำเตือนบุคลากรระมัดระวังสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่
เมื่อเวลาประมาณ 06.00 น. ของวันนี้ (27 ต.ค.) ได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเเสวงเครื่องบริเวณริมรางรถไฟ ในพื้นที่ บ.มะรือโบตก ม.1 ต.มะรือโบตก อ.ระเเงะ จ.นราธิวาส
เบื้องต้น มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย เป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกองร้อยทหารพรานที่ 4506 และประชาชน ทั้ง 2 ถูกนำส่งรักษายัง โรงพยาบาลอ.ระเเงะ จ.นราธิวาส
ล่าสุด ในวันเดียวกันนี้ เพจ “การรถไฟแห่งประเทศไทย” ได้ออกมาโพสต์ข้อความการปรับแผนการเดินรถในพื้นที่ ดังนี้
1.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 448 (สุไหงโก-ลก – สุราษฎร์ธานี) เมื่อเดินทางถึงสถานีตันหยงมัส ให้กลับต้นทางเป็น ขบวนรถท้องถิ่นที่ 453 เดินรถจาก ตันหยงมัส – สุไหงโก-ลก
2.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 453 (ยะลา - สุไหงโก-ลก) เมื่อถึงสถานีรือเสาะ ให้กลับเป็น ขบวนรถท้องถิ่นที่ 452 เดินรถจาก รือเสาะ – นครศรีธรรมราช
สำหรับขบวนรถอื่น ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง การรถไฟฯ อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง และจะประกาศแผนการเดินรถเพิ่มเติมให้ทราบโดยเร็ว
การก่อเหตุในครั้งนี้ ถือเป็นการกระทำที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐ และอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ การรถไฟฯ จะร่วมมือกับกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมรางที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้สามารถเปิดการเดินรถได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
แต่ในขณะเดียวกัน ขอให้พี่น้องชาวรถไฟทุกคน ใช้ความระมัดระวังสูงสุด และอย่าไปในพื้นที่เสี่ยงหากไม่จำเป็นด้วย