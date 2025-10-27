หมูกระทะมรณะ! วงปิ้งย่างวูบหมดสติ 4 ราย มีเด็กหญิง 8 ขวบ กู้ภัยเร่งนำส่งโรงพยาบาล คาดอาหารเป็นพิษ

วงปิ้งย่างช็อก กินหมูกระทะวูบหมดสติ 4 ราย ที่บางปู หนึ่งในนั้นเป็นเด็ก 8 ขวบ กู้ภัยเร่งช่วย นำส่ง รพ. ล่าสุดแพทย์ชี้เกิดจาก "อาหารเป็นพิษ" คาด "แมงกะพรุน" ในหมูกระทะคือต้นเหตุ
จากกรณีเพจ “เด็กปากน้ำ” เผยเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในบ้านเอื้ออาทรบางปู เมื่อกลุ่มเพื่อนรวม 4 ราย ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเด็กหญิงวัย 8 ขวบ มีอาการเป็นลมหมดสติ หลังตั้งวงรับประทานหมูกระทะที่ซื้อมาแบบชั่งกิโลจากตลาดในย่านบางปู อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเร่งให้ความช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
เมื่อได้รับแจ้งเหตุ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ ภายในบ้านเอื้ออาทรบางปู พบผู้ป่วย 4 รายนอนเรียงรายหมดสติอยู่กลางถนน จากการสอบถามรายละเอียดเบื้องต้น ทราบว่ากลุ่มเพื่อนได้ซื้อหมูกระทะแบบชั่งกิโลจากตลาดแห่งหนึ่งในย่านบางปูมารับประทานกันภายในบ้านได้ไม่นาน
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ยืนยันว่าหลังจากเริ่มรับประทานไปได้สักพัก เด็กหญิงวัย 8 ขวบเริ่มมีอาการหน้ามืด อาเจียน ร่างกายอ่อนเพลียไม่มีแรง ก่อนจะหมดสติไป และในเวลาใกล้เคียงกัน เพื่อนๆ ที่นั่งล้อมวงรับประทานหมูกระทะด้วยกันก็เกิดอาการหน้ามืด อาเจียน และร่างกายอ่อนแรงลงไปนอนรอความช่วยเหลือเช่นเดียวกัน
เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูพร้อมกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนจะรีบลำเลียงผู้ป่วยทั้ง 4 รายนำส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างปลอดภัยแล้ว
เบื้องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุอาจเกิดได้จาก 2 กรณีหลัก คือ การสูดดมก๊าซพิษ (คาร์บอนมอนอกไซด์) จากการจุดเตาถ่านในบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก หรือเกิดจากภาวะอาหารเป็นพิษจากวัตถุดิบที่ซื้อมา ทั้งนี้ ต้องรอผลการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์อย่างละเอียดเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริง และเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปิ้งย่างให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกสถานที่และวัตถุดิบในการรับประทานอาหาร
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 26 ต.ค. มีรายงานว่า หลังเข้ารับการตรวจ แพทย์ระบุเบื้องต้นว่าอาการทั้งหมดเกิดจาก “อาหารเป็นพิษ” จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้เพราะอาการไม่รุนแรงมาก
ด้านผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุเผยว่าร้านหมูกระทะนี้เพิ่งซื้อเป็นครั้งแรก และเชื่อว่าอาการน่าจะเกิดจากการแพ้แมงกะพรุน ส่วนตนยังชอบกินหมูกระทะเหมือนเดิม แต่จะไม่แตะแมงกะพรุนอีกเด็ดขาด