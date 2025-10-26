อัญเชิญหีบพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าทอง

วันนี้ (26 ต.ค.) เมื่อเวลา 18.07 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์
ทรงพระดำเนินตามหีบพระบรมศพ และประทับยืนหน้าพระราชอาสน์ และหน้าพระเก้าอี้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์เชิญพระหีบพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าทอง พระตำรวจหลวงคลุมผ้าเยียรบับบนพระหีบพระบรมศพทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ คลุมพระหีบพระบรมศพด้วยธงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงใหญ่ เสร็จแล้วทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กราบพระบรมศพ ทหารปืนใหญ่หยุดยิง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศทองใหญ่ ภายใต้พระเศวตฉัตร 9 ชั้น แวดล้อมด้วยเครื่องสูง หักทองขวางมีชุมสาย ฉัตร 5 ชั้น บังแทรก ต้นไม้ทองเงิน ซึ่งประดิษฐาน ณ มุกตะวันตก พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศ ขณะนั้น เจ้าพนักงานประโคมสังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปีกลองชนะ ปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญ พระบารมี เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ 11 รูปในจำนวน 93 รูปเท่าพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ที่หน้าพระแท่นท่นพระนพปฎลมหาเศวดฉัตรทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปทรงทอดผ้าไตร11 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอติเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ 11 รูป จำนวน 22เที่ยว และเที่ยวละ 10 รูป จำนวน 6 เที่ยว ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ เสด็จ ฯ ไปทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนเที่ยวสุดท้าย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ผ่านแถวผู้มาเฝ้า ฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออก และด้านตะวันตก ณ มุขเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงคม ประทับพระราชอาสน์ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม เมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ครบ 4 จบ เจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ 1 รูป ที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 8 รูป นั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปทรงทอดผ้าไตรประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จ ฯ ไปที่หน้าพระโกศทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศม์โชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร และเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี จากพระที่นั่งดูนั่งดูสิตมหาปราสาท ลงทางมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา
เสด็จ ฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกรัณยสภภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวัน กลางคืน รับพระราชทานฉันเช้า วันละ 8 รูป เพลวันละ 8 รูปและประโคมย่ำยามกำหนด 100 วัน